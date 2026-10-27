我国能源来源和需求日益多元，为确保新加坡电网持续稳定供电，能源市场管理局共为四个电力项目拨款1490万元，以加强新加坡电网的韧性。

能源市场管理局主席曾庆怡星期二（10月27日）在新加坡国际能源周第二天举行的“电网的未来”活动上致辞时，作出这项宣布。

她指出，新加坡电网多为发电厂至用户的单向输送，未来的电网需要管理更多节点。这包括双向节点，即某些时段是用电端，另一些时段可变成供电端。例如小型电动车，既可从电网充电储能，未来还可将电池多余电力反向输送并售回给电网。

为了协同调度不同类型的节点，需要中央控制层和各节点具备更高智能水平。“我们也需要新型和协调良好的节点，以在电供保障、系统稳定及电力市场稳定上发挥关键作用，从而为用户提供更可靠服务，并降低整个电力系统的成本。”

为此，能源局为四个项目拨款，助力开发切实可行的解决方案，改善电网设施的维护和运行，应对分布式能源资源不断增加带来的影响，并为系统稳定提供新型支持，使分布式资源更好地支撑电网运行。

采用人工智能与数据 优化基建维护决策

其中两个总值870万元的项目，由新加坡能源子公司SP PowerAssets与能源局设立的SP未来科技实验室（SP Technology Laboratory）负责。这些项目将采用人工智能和数据来优化电网基础设施的维护和更新决策。随着更多分布式能源资源，如太阳能光伏系统和电动车充电桩等接入电网，项目也将测试相关方案，以管控电压和电能质量。

横河工程亚洲（Yokogawa Engineering Asia）则获拨420万元，将探讨并开发快速反应服务，以保障电网的稳定。项目将由能源局的“能源网络3.0”（Energy Grid 3.0）拨款，旨在提升新加坡电网规划和运行能力，同时开发相关方案，以应对电力系统的新需求。其中包括惯量（Inertia），有助于减缓电力系统发生突发扰动的频率变化，为系统争取反应时间。

上述项目也将研究不同类型的资源，如电池、太阳能光伏逆变器（solar inverters）、工业用电和电动车等，如何能快速协调配合，帮助电网保持稳定。

新加坡注册的Green Union也获得200万元拨款，以开发能更好协调分布式能源资源的方法，包括太阳能光伏、电池储能系统和电动车，旨在加强电网韧性，并促进现有基础设施的最大化使用。

这个项目将由能源局与韩国科技评估和规划机构（简称KETEP）联合拨款。两机构自2019年起，就智能电网和能源技术领域展开合作，共同开展研发项目；2024年双方签署谅解备忘录，加强能源效率、可再生能源、智能电网、储能系统、碳捕捉和储存等相关能源技术和政策方面的合作。

在脱碳大挑战（简称DGC）的研发与创新项目之下，上述四个项目将由先进能源与脱碳办公室负责监管。

能源局局长潘国强说，随着新加坡电力系统不断发展，电网需要承担更多任务。“这些项目能帮助我们开发和测试切实的方案，以改善维护和运行电网的方式，加强系统的稳定，并充分利用分布式能源资源。这有助我们做好准备，使电网能满足未来需求。”