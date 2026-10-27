面对复杂多变的战场环境，新加坡陆军宣布推动“新一代步兵营”转型，调整传统步兵编制，将士兵组成规模较小、机动性更强的作战队伍，并引入专门操作侦察和攻击无人机的小组，让部队能更灵活地分头执行不同任务。

这套新作战模式已在本届澳大利亚袋鼠演习（Exercise Wallaby）中亮相，第五新加坡步兵营已运用无人系统和数码能力，测试新的作战能力与作战概念。

新一代步兵营（Next Generation Infantry Battalion, NGIB）以“更精明作战”（Fight Smarter）“更佳协同融合”（Integrate Better）和“面向未来”（Future Ready）为三个核心理念，通过整合新技术、部队编制和作战概念，提升作战效能。

在灵活调整部队编组（Adaptive Task Organisation）下，每个步枪连由五个排组成，每个排有两个六人战斗小组，共有10个步枪战斗小组。这让指挥官能更灵活地编组部队，同时执行多项任务。

例如，一个排可负责守卫一栋建筑物，另一个负责清理一条路线，第三个则负责掩护一个重要路口，另外两个排则作为预备队。情况变化时，指挥官可根据作战需求重新编组。

每个连设有两个专门操作无人系统的“钢网”（Steel Net）分队，负责操作监视无人机和攻击无人机等系统，让士兵能与无人系统协同作战（Manned-Unmanned Teaming）。

新加坡陆军第五步兵营士兵在排级任务演习中，先部署“Vesper”侦察无人机，随后操作“Artos”攻击无人机。图为士兵半跪操作控制器，右上方有一架无人机。（国防部提供）

配合9月6日至11月2日举行的袋鼠演习，国防部发布文告指出，无人系统可扩大连队的作战范围、提升侦察和打击能力，同时降低士兵暴露于威胁之下的风险。“钢网”分队可根据不同任务需要灵活编组，让指挥官更有效地运用无人系统。

文告说，随着新能力逐步成熟，新一代步兵营将陆续整合先进系统与武器（Advanced Systems and Weapons），提升侦察、保护和杀伤能力。这些新能力包括新型轻机枪、新型及未来的无人系统，以及新一代步兵战车。

袋鼠演习自1990年起每年在昆士兰州的肖尔沃特湾举行，是新加坡武装部队规模最大的单边海外演习，今年有约6000名人员参与。

新加坡空军在演习中测试新技术，加强空中与地面的协同。直升机航线决策支持系统（Helicopter Decision Support System，Heli DSS）运用人工智能分析地形、威胁和任务需求，生成多个路线选项供规划人员和机组人员评估，并进行风险评估。系统可将平均任务规划时间从两小时缩短至20分钟，并加强总部与飞行员之间的信息共享。

数码化辅助近距离空中支援（Digitally-Aided Close Air Support，DACAS）应用程序，则让地面打击控制员与战机以数码方式传送和确认任务信息，减少对语音通信的依赖。与语音通信流程相比，信息交换预计能节省50%至80%的时间。系统可实时共享友军位置、敌方信息及目标区域，让部队更好地掌握战场情况，协助部队精准打击，避免误伤友军。