七车连环车祸，造成三人受伤送院，一名29岁男驾驶正在协助警方调查。

这起车祸发生于星期一（10月26日）早上10时30分左右，地点是文礼大道与裕廊东中路的交界处。车祸共涉及一辆巴士、一辆自卸卡车和五辆汽车。

根据社交媒体上流传的照片显示，一辆新捷运巴士停在左侧车道，一辆白色汽车紧贴着巴士驾驶座，后方还有另一车遭两车“前后夹击”，车身被挤压变形，损毁严重。

连环撞中的一辆黑色汽车，引擎盖凸起，防撞杠脱落，车内安全气囊也弹出。

另一段视频则显示，涉事的一辆卡车停在另一条车道上，警方封锁事发路段，路上也有许多汽车零件碎片。

附近居民罗小姐（22岁）受访时说，她星期一早上10时许下楼时，发现一名男子疑似脚部受伤，坐在路边，似正在接受医护人员检查。

另一名78岁的居民林先生则说，他早上听到一声巨响，下楼后才发现发生车祸。“这里车流量挺高，还有车开得蛮快，确实有点危险。”

新加坡警察部队证实，一名78岁的汽车男驾驶、一名36岁的汽车女驾驶，以及一名76岁的女乘客在意识清醒下被送院。一名29岁的汽车男驾驶正在协助调查，案件仍在调查中。

新加坡民防部队则指出，当局于早上10时半接获通报，并将三人送往黄廷方综合医院。

完整报道，请翻阅2026年10月27日的《新明日报》。