正在新加坡进行正式访问的德国总理默茨与我国总理 黄循财 星期二（10月27日）举行联合记者会，宣布为新德战略伙伴关系推出新的联合工作计划。

新加坡与德国将继续深化两年前升格的战略伙伴关系，拓展新领域合作。这包括在工业人工智能的开发与应用方面发挥互补优势，推动机器人和自动化解决方案在制造业、物流业等领域的应用，为企业和员工创造新机遇。

新加坡与德国于2024年11月将双边关系提升至战略伙伴关系，并推出首份为期两年的联合工作计划。该计划将于今年届满。

德国总理默茨（左）与我国总理黄循财（右）星期二召开联合记者会，宣布为新德战略伙伴关系推出新的联合工作计划。（唐家鸿摄）

黄总理说，他与默茨都认为，在战略伙伴关系框架下，两国还有许多可以携手推进的工作。

更新后的联合工作计划中的一项领域是数码经济与人工智能。

黄总理说，两人都认识到，数码科技和人工智能具有巨大潜力，能够推动经济转型，为企业和员工创造新机遇。针对人工智能带来的风险与挑战，双方也将确保人工智能的应用安全、可信，并以人为本。

黄总理在答复媒体提问时补充说，新德两国各有所长，能互补优势。德国在工业实力和工程技术方面处于世界领先地位，我国也已开始投资于数码科技和人工智能。

“我相信，结合两国优势，我们可以在工业人工智能等领域取得进展，在制造业、物流业及其他经济领域推广机器人和自动化解决方案。”

他指出，深化两国在这些领域的伙伴关系，将为本地企业开拓新机遇。过去数十年来，与德国企业的合作已让许多本地中小企业和员工受益，相信新阶段的合作也将带来更多机遇。

与德国合作能为国人创造新就业机会

“这些合作也将为新加坡人创造新的就业机会，并让他们通过相关技能培训，掌握胜任这些工作所需的能力。”

此外，两国也将加强在人工智能、先进制造、绿色技术、半导体、量子科技及太空技术等领域的合作，推动更多联合科研与创新项目。

更新的联合工作计划也提及加强新德两国所在区域之间的合作。

黄总理指出，我国明年担任亚细安轮值主席国时，将致力于深化亚细安与德国及欧盟的伙伴关系，包括推动亚细安—欧盟自由贸易协定进展。

他说，推动自贸协定的工作复杂且具有挑战。不过，欧盟已与新加坡和越南签署双边自贸协定，也正与马来西亚、泰国和印度尼西亚等亚细安国家展开谈判。

“越来越多亚细安成员国与欧盟商谈贸易协定，让我们更有信心，亚细安也能作为一个整体，在与欧盟的自贸谈判中取得进展。”

除了贸易，新德两国也将探讨借助欧盟与新加坡的数码贸易协定，以及亚细安数码经济框架协定，推动欧盟与亚细安数码体系对接，让企业更顺畅地跨区域经营，惠及两地人民。

默茨说，德国希望进一步扩大贸易与投资联系，未来应更好地整合与区域伙伴现有的自由贸易安排，为德国与德国企业在这个区域开拓更多机遇。

黄总理和默茨重申，面对当今更加复杂多变的世界，新德两国应该更紧密合作。

默茨星期二早上在黄总理的陪同下，在国会大厦出席欢迎仪式和胡姬花命名仪式。