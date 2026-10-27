46岁男驾驶员被指撞后逃，有人出手拦下后，还质疑他手上持有电子烟，惊动警方到场调查。

这起事件发生于上星期天（10月25日）凌晨1时左右，地点是东海岸路靠近马西雅路（Martia Road）。

根据上传至sgfollowsall的视频，一名男子将镜头对准一名情绪激动、脚上只穿着一只鞋子的中年驾驶员。

视频画面显示，一辆白色汽车停在路边，防撞杠也有些许脱落，男子和驾驶员随后爆发激烈的口角冲突，甚至有互相推搡的行为。

贴文写道，拍下视频的男子指，涉事的白色汽车撞上一辆停在路旁的车子，还差点撞上自己，之后试图逃离现场。男子拦上汽车，将驾驶员拉出车外，并拍下车牌号码。

男子说，起初以为驾驶员喝了酒，但后来发现对方手持电子烟。一名路人随后报警，警方也到场调查。

《新明日报》记者走访事发地点时，附近餐厅员工Ben（32岁）说，临近打烊时，他突然看见多辆警车到场，但不清楚发生了什么事。

警方受询时证实，当局接获一起涉及两辆汽车的车祸通报。事件中无人受伤，一名46岁男汽车驾驶员因涉嫌疏忽驾驶而协助调查。案件在调查中。

双方爆发激烈口角

根据视频，男子朝向驾驶员喊说：“你给我闭嘴！”驾驶员也激动回应，并用手指着男子，其间甚至多次碰到对方。

之后，男子不断要求驾驶员坐下，驾驶员却大声回应说：“我不要坐下，你知道吗？你现在就叫警察。”

男子则回呛：“警察现在就来，你给我坐下。”

驾驶员随后突然情绪激动爆粗口，还试图推搡男子。镜头一晃后，驾驶员摔倒在地。

贴文最后，男子透露，他推倒驾驶员后将他制服，直到警方赶到现场。