新加坡明年担任亚细安轮值主席国，也恰逢亚细安与欧盟建立对话关系50周年。新加坡总理黄循财说，我国期待与德国携手拉近两大区域的关系，并推动欧盟与《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）成员国建立更紧密联系。

黄总理星期二（10月27日）晚间设宴款待到访我国的德国总理默茨（Friedrich Merz）。他在祝酒词中指出，新加坡欢迎德国进一步深化与亚细安的关系，两国也希望促进欧盟与CPTPP之间的联系。

他说：“在其他国家纷纷筑起围墙之际，我们反而要搭起更多桥梁，让我们的经济、企业和人民互联互通。”

黄总理指出，新德都从开放和互联互通的世界中获益良多，也深知合作和贸易并非零和博弈。

新德优势互补 可开拓新可能

两国也致力于维持各自区域开放、巩固以规则为基础的国际秩序，努力彰显如何在日益分化的世界中坚持推进双边与多边合作。

谈及双边关系，黄总理说，新德看似两个截然不同的国家，却有着共同的信念，坚信国家的未来取决于我们能否凭借原创力、进取心及国民的技能去开疆拓土。

德国以卓越的工程技术和工业工艺闻名，“德国制造”在世界各地都是品质与可靠性的标志，这些优势在数码时代依然重要。新加坡则为德国提供一个高度互联、值得信赖的亚洲基地，有着生机盎然的生态系统，让新点子得以发展、测试，进而扩大应用规模。

“我们可把德国深厚的专业技术同新加坡的连通和灵活优势相结合，在工业人工智能（AI）、先进制造、生物医学等新兴领域开拓更多可能。”

国防是新德合作重要支柱 源自数十年互信与承诺

新德今年也启动“新加坡—德国创新年”，进一步连接两国创新生态，推动新兴科技领域的合作。两国星期二也发表战略伙伴关系联合声明和新的联合工作计划。

国防是两国合作的另一重要支柱。黄总理指出，新加坡武装部队珍惜到德国训练的机会，新德下来也会拓展国防科技、网络、太空和供应链韧性等新领域的合作。

黄总理强调：“如此密切的合作并非一朝一夕形成，而是反映了数十年来累积的互信，以及双方对彼此安全所作出的共同承诺。”

默茨则指出，在大国竞争加剧的新时代，新德伙伴关系比以往任何时候都更加重要。

他说：“两国都坚信国际秩序应由公平规则与有效制度来构建。我们也坚信，面对当今挑战，最有效的方式是多方合作，开拓可靠的国际伙伴关系。”

他也说，新德关系不光体现在高层政治和贸易往来，也落实到多项具体合作上，例如已有约2400家德企在新加坡开展业务。两国也都深信，创新是提升经济竞争力和社会韧性的关键。

辣椒螃蟹配德国白酒 两国差异亦可化为优势

晚宴上，宾客品尝新加坡辣椒螃蟹时，也佐以德国雷司令（Riesling）白葡萄酒。黄总理以这番别具一格的搭配，比喻新德两国相得益彰的互补关系。他说，这搭配也许不常见，但雷司令清新的酸度，与辣椒螃蟹浓郁辛辣的味道十分契合。

“这或许也给了两国一些启示。我们不必完全相同，也能很好地合作。两国的差异甚至可迸发成力量的来源。”

默茨也呼应这个说法。他笑言自己喜欢亚洲美食，而德国雷司令“与亚洲美食是绝配”。