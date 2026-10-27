慈怀疗护不仅关乎生命最后一程，若全科医生和家庭医生可以更早识别重症患者的疗护需求，将有助于为患者及家属提供更全面的临床关怀与心理辅导，预防和减轻痛苦。

圣路加医院星期二（10月27日）正式启动名为“OPAL”的护理计划，与家庭医生、全科医生和医疗专家合作提供慈怀疗护（palliative care）服务，及早识别有需要的重症患者，让他们能够在生命走到尽头之前得到全方位支持。

“Opal”名词的灵感来自英文单词”pal”（伙伴）和蛋白石（opal）。蛋白石在光线照射下会折射出彩虹般的色彩。院方说，这项计划象征希望、蜕变与心灵疗愈，即使在面对重病时也是如此。

这是本地首个将慈怀疗护引入基础医疗的计划，获得连氏基金投入220万元支持，将在未来四年为超过1200名病患提供支援。

由家庭医生、临床专科护理师（Advanced Practice Nurse，简称APN）、医疗社工，以及辅导员组成的跨学科团队，将与重症患者讨论预先护理计划（Advance Care Planning），规划后续治疗与护理方案。团队也会协助对接医疗机构或社区服务机构，并为患者和家人提供心理支持。

全科医生可以选择与OPAL医疗团队共同管理患者的疗程，也可以选择将患者转交给OPAL医疗团队。自去年11月试行以来，计划已支持超过90名患者。

除了在圣路加社区诊所提供慈怀疗护，圣路加医院也与i-CARE和新加坡国立大学医学组织的基层医疗护理网络（Primary Care Network，简称PCN）合作，将慈怀疗护融入基础医疗服务。圣路加医院也与国大医院老年医学科和肾脏内科等专科部门合作，仍须在急症医院接受专科治疗的病患，可转介至OPAL以在社区内继续接受慈怀疗护。

圣路加医院院长陈文耀教授指出，OPAL护理计划能够更早地识别并解决需求，从而让护理工作能够精准契合患者最看重的事物。“通过跨学科协作的方法，我们不仅能满足患者的医疗需求，还能在病情发展的过程中一路陪伴并支持他们。通过这种方式，我们希望聚焦真正重要的事，让病患和家人在整个过程中得到更连贯的照顾、更有信心与尊严。”

从2008年起开始照料家翁的李茜妮受访时说，家翁李金瑞（89岁）今年加入OPAL护理计划以来，儿女们也通过心理辅导学会缓解看护压力。

“在此之前，我们从来没想到失智症患者也需要慈怀疗护......多年来，家庭医生已经很了解家翁的需求，所以家里人也相信他会尽全力帮我们陪伴家翁走完晚年。”