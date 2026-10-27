涉嫌盗用他人银行卡资料购买高价显卡，36岁男子得手后竟在一小时后重返同一家商店，企图购买更多电脑零件，结果引起店员怀疑，当场被保安扣留。警方随后循线追查，在樟宜机场逮捕另外两名准备离境的同伙。

新加坡警察部队星期二（10月27日）发文告说，三名年龄介于25岁至36岁、相信是跨国诈骗团伙成员的男子，涉嫌利用盗取的信用卡及借记卡资料，在本地多家商店进行付款欺诈活动。

警方星期一（26日）晚上约7时45分接获梧槽干拿路（Rochor Canal Road）一家零售店的求助电话。

调查显示，一名36岁男子早前使用电子钱包，在店内成功购买两张总值超过2700元的显卡。

岂料，男子约一小时后再次返回商店，试图购买总值超过4000元的其他电脑零件。店员察觉他的行为可疑，立即通知值勤保安人员。保安人员随即将男子扣留，并报警处理。

警方顺藤摸瓜逮捕两同伙

初步调查发现，男子是通过手机应用接收指示，利用电子钱包购买显卡及其他高价电脑零件。

他得手后，先将商品交给在一辆车内等候的同伙，随后再返回商店购物，结果行迹败露。

中央警署警员展开后续调查，并借助闭路电视及警方电眼画面，锁定另外两名分别为25岁和27岁的男子。

两人在事发后乘坐租来的汽车离开现场，但警方星期二在他们离境前，于樟宜机场过境区逮捕两人。

进一步调查发现，两人也涉及另一起发生在不同零售店的付款欺诈案件。

警方从三名男子身上起获GeForce RTX 5070显卡、一部iPhone 18 Pro Max，以及数部其他手机，并将这些物品列为案件物证。

三名男子星期三（28日）将被控上法庭。根据《刑事法典》，教唆串谋欺骗一旦罪成，可被判处最长10年监禁外加罚款。

警方强调，欺诈零售商属于严重罪行，当局将严厉对付涉及诈骗及欺诈活动的人。

警方也提醒公众，进行网上交易时，应使用可靠的网站，妥善保护银行卡资料，切勿向他人透露一次性密码，并定期检查银行账单，以防银行卡资料遭盗用。