字节跳动旗下的社交媒体TikTok今年第二季在新加坡共下架超过47万6000条违规视频，环比大增近130%。这占平台总发布量的0.5%，其中高达99.6%的违规视频被系统主动识别并移除，77.7%在发布24小时内被下架。

TikTok星期二（10月27日）在新加坡举办亚太区负责任媒体论坛，披露上述最新数据。对比今年第一季，TikTok在新加坡下架的违规视频逾20万8000条（占平台总发布量的0.3%），当时的主动识别移除率为99.1%，24小时内下架率则为91.1%。

放眼全球，TikTok今年第一季共下架1亿8401万条违规视频，第二季则略增至1亿8829万条。

从今年第一季起，TikTok进一步扩大了平台治理数据的披露范围，将季度内下架视频达5万条以上的市场均纳入报告，使涵盖的市场总数从先前的50个增至130多个，新加坡是其中之一。据了解，TikTok此前未展示新加坡历史数据，是因为本地市场尚未达到当时“排名前50位市场”的报告门槛。

然而，针对本地今年第二季下架视频数量为何激增，TikTok受询时没有做出解释。

为保障平台环境安全，TikTok指出，已采取多重内容审核机制。平台内容会先经过自动化审核以快速识别潜在违规行为，随后由训练有素的人工审核员在必要时结合具体语境进行判断。

针对潜在的误导性言论，TikTok会转交由国际事实核查网络（IFCN）认证的20多家独立机构进行评估。该网络覆盖60种语言和130个市场，核查结果将协助TikTok团队对违反《社区自律公约》的内容采取适当行动。

此外，面对人工智能（AI）生成内容的浪潮，TikTok正不断强化技术监管。出席论坛的TikTok全球商业解决方案部全球负责任媒体与品牌安全负责人斯通斯（Francis Stones）指出，随着越来越多创作者探索使用AI，平台将继续扩展标签技术和合作伙伴关系，协助他们负责任地运用AI。

他透露，TikTok自两年前起便推行内容凭证、创作者打标工具和隐形水印等措施，目前已将超过30亿条视频标记为AI生成内容，以帮助用户清晰辨别哪些内容是由AI生成或经过AI重大修改。