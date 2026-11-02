一架新加坡航空公司客机在澳大利亚珀斯机场降落时遭遇强风，所幸机长临危不乱再度复飞，最终全机人员安全落地。

新航发言人星期一（11月2日）回复《联合早报》询问时证实这一事件。SQ213航班于上星期六（10月31日）由新加坡飞往珀斯，在飞抵珀斯机场准备降落时遭遇强风，因此机师决定执行复飞（go-around）程序。

一名外国网友佩里（Chris Perry）上星期六在脸书上传视频，显示一架新航客机准备着陆跑道时，机身明显右倾，右侧机翼几乎贴近地面，飞机随即再度升空。佩里的妹妹也在这架飞机上。

在佩里之后上传的另一个视频中，客机随后平稳降落。

发言人说，这架空中巴士A350-900客机于当地时间下午12时30分（同新加坡时间）安全降落，并滑行至登机口。发言人并未透露机上是否有人因此受伤或不适，仅说“乘客与机组人员的安全是航司的优先考量”。

不少网民也在视频下留言，赞赏机师冷静的安全操作和驾驶技术。一名留言的网民称，自己在多年前乘搭新航降落珀斯时，也曾遭遇几乎相同的情况。