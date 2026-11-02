邱德拔医院与义顺社区医院运营总裁黄克专医生明年2月1日正式接替蔡奉俊教授，出任这两家医院的行政总裁。

国立健保集团星期一（11月2日）发文告宣布这项人事任命。黄克专已从星期天（1日）起担任两家医院的候任行政总裁。

黄克专在我国公共医疗体系服务超过20年，曾参与推动多项全国计划。

他担任护联局（AIC）副局长期间，协助在全国推行社保援助计划（CHAS），让中低收入国人能在邻里家庭诊所享有津贴医疗服务。他也推动基层医疗护理网络计划，让家庭医生为居民提供更便捷的慢性病管理服务，并参与落实建国一代配套。

2017年至2021年，黄克专担任国立健保集团人口健康运营总裁，推动多项整合护理模式和计划。

黄克专也曾参与兀兰医院（前称兀兰医疗园）的筹建工作。从2014年起，他负责医院园区设计、临床护理模式规划及开院前的各项准备工作，包括招聘和培训超过2000名员工。

冠病疫情期间，他负责设立和管理多个大型社区隔离、护理及治疗设施，让病情较轻的患者能在医院以外接受照护，减轻医院的负担。他于2022年获颁公共行政奖章（银）（冠病）及应对冠病坚韧奖章。

国立健保集团首席执行总裁沈恒毅教授指出，患者从医院转往社区及居家护理时，须获得连贯的医疗服务。黄克专过去推动多项基层医疗和整合护理计划，也具备筹建医院的丰富经验，相信他能带领两家医院进一步加强医疗服务之间的衔接，让居民在住家附近获得所需照护。

即将卸任的蔡奉俊在领导邱德拔医院与义顺社区医院期间，除了推动以患者为中心的医疗服务，也重视员工福祉及领导人才培养。他通过多项措施改善员工的工作环境，并于今年获颁年度医疗转型领袖奖。

蔡奉俊也曾共同主持全国预防医护人员遭粗暴对待和骚扰的劳资政三方工作小组，提出多项加强医护人员保障的建议。

蔡奉俊是一名精神科医生。在出任邱德拔医院与义顺社区医院行政总裁前，他曾担任心理卫生学院院长长达10年，其间领导我国首项全国抑郁症及焦虑症流行病学调查，并推动多项扩大社区精神健康服务的全国计划。

卸任后，蔡奉俊将继续担任国立健保集团学院院长，负责医疗专业教育、领导人才培养及人力发展工作，同时继续在心理卫生学院担任精神科高级顾问医生。