乌节路义安城纪伊国屋书店惊传火警，门店临时关闭近四小时。

这起火患发生在星期一（11月2日）下午约2时55分，地点是位于乌节路义安城四楼的纪伊国屋书店（Kinokuniya Bookstore）。

纪伊国屋书店于星期一下午约4时许在各社媒平台发文宣布，书店因“不可预见的原因”关闭。书店已于同日傍晚约6时30分恢复营业。

新加坡民防部队受询时证实，火患涉及义安城一个四楼单位休息室内的一些个人物品。

消防员抵达现场后，使用一个灭火器灭火。无人在事故中受伤。

《联合早报》记者晚上7时赶到现场时，观察到涉事休息室位于一条走廊末端，位置较为偏僻。走廊前端的地上铺着数条毛巾，相信是用来清理灭火时喷洒的水。

记者走近失火休息室附近的几排书架时，也闻到一股烧焦味。

纪伊国屋书店店员、商场管理人员和保安公司受询时均表明，事件正在调查中，不愿透露更多细节。

起火原因正在调查中。《联合早报》正在向纪伊国屋书店了解更多详情。