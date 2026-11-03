牛车水一带发生致命车祸，一名73岁女行人疑过马路时，被巴士撞倒后昏迷送院，过后伤重不治，一名41岁巴士车长正协助调查。

这起车祸发生在星期一（11月2日）上午11时40分，地点是往丹戎巴葛方向的桥南路。

社交媒体TikTok用户“WESLEYWES615”事后上载现场视频，当中可见一辆巴士车头的挡风镜破裂，救护人员则在现场为一人进行心肺复苏。

新加坡警察部队受询时证实接到通报，并指上述车祸涉及一辆巴士和一名行人。一名73岁女行人昏迷送院，过后伤重不治。一名41岁巴士男车长目前正协助调查。

SMRT巴士副董事经理倪政权答复《联合早报》询问时说，一辆61号巴士事发时在桥南路行驶，结果撞上一名从车辆之间穿行过马路的行人。

“我们对这名行人不幸逝世深感悲痛，并向她的家属致以诚挚慰问。我们的关怀团队已联系死者家属，在这艰难时刻提供援助与支持。”

他也说，没有接到其他人在事故中受伤的通报，事发后所有乘客已安全转乘另一辆巴士，继续行程。“我们正配合警方调查。”

调查正在进行。