本地三大公共医疗集群10月13日发生长达九个半小时的系统中断，调查发现，受委托的服务供应商未及时完成域名系统所需的安全更新，导致服务受影响。卫生部将监督纠正措施的落实，并核实成效。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪星期二（11月3日）在国会答复朝野议员询问时指出，服务中断给病患及家属造成不便和担忧，也增加了医护人员的工作负担。

他说：“我们对此表示歉意。这起事件本不应该发生。”

调查显示，这并非网络攻击，也没有发生未经授权访问病患数据、病患数据安全受损，或数据遗失的情况。

事件的起因是，域名系统（Domain Name System，简称DNS）服务所需的一项安全更新，未能在预定的全球变更实施前完成。DNS如同互联网地址簿，可帮助系统定位并连接至应用程序。这是一项已知的更新，此次疏漏本可避免。

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全国医疗科技机构新联科技（Synapxe）已委托一家服务供应商负责所需的更新，但更新并未执行。新联科技正在审查供应商的合约义务，并将针对任何经确认的疏漏采取适当行动。

陈杰豪指出，无论采用任何外包安排，新联科技仍须对关键系统的韧性负责。

他说，监测系统发现了异常活动，但查明根本问题并安全恢复服务仍需要时间。新联科技正在加强监测及故障诊断能力，以加快恢复速度。

我国公共医疗系统设有备用基础设施，包括两个数据中心。不过，两者都依赖同一底层DNS服务及安全配置。因此，在两个数据中心之间切换也不能解决本次中断。

新联科技将检讨对同一系统的依赖，并加强其他恢复安排。

受影响的服务包括预约、访客登记、配药，以及账单处理。医疗机构启动了系统停机应急程序，增派人员支援运作，临床医护人员则利用部分可供查阅的只读病历和人工流程，以维持必要的医疗护理。

约4000个门诊预约须重新安排，部分病患等候时间延长最多两小时，但未接获可归因于此次中断的病患安全不良事件报告。

陈杰豪指出，当局正从三个方面加强韧性：在预防方面，改善对关键技术变更的追踪与核实；在控制影响方面，检讨对同一系统的依赖并完善恢复安排；在护理连续性方面，改善停机应急系统、提高员工应变准备程度，并定期开展演练，包括针对局部系统中断的演练。

健卫部将监督纠正措施的落实，并核实成效。

新联科技已委任专家小组，负责审查调查结果及拟议的补救措施，并找出可进一步改进之处。小组由工程技术背景相近的其他机构代表组成。