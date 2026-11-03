新翔集团（SATS）表明，暂时在不同工作领域之间重新部署人手，以继续为航空公司与乘客提供安全、可靠和及时的服务是公司的例行运作，与一些合作承包商涉嫌违反工作证件条规而被当局调查无关。

人力部星期一（11月2日）发文告说，在樟宜机场的检查发现，一些就业准证持有者被安排从事行李搬运工作，与准证申报的职位不符，薪金申报也疑有假。当局发现，约270名外籍员工的工作安排可能与工作证件规定不符；他们受雇于新翔集团的承包商与分包商，共涉及约45家公司，当局已展开调查。

《海峡时报》星期二（3日）报道，新翔集团近日因人手短缺，通过内部电邮号召员工自愿支援工作。新翔答复《联合早报》询问时否认报道所指。它说，邀请属下各部门人员自愿参与支援是公司日常运作的既定安排，而并非因应人力部的调查。

新翔发言人指出，集团一般会在旅游高峰期，尤其是年底和主要节庆期间，邀请属下各部门员工自愿支援。支援岗位包括特别服务大使、客户服务大使与贵宾服务大使，以及行李服务等。

发言人说，新翔的员工，无论在什么岗位或部门，向来会在有需要时挺身相互支援，体现新翔大家庭的团队情谊与共同担责精神。

“这让非运营部门的同事有机会亲身体验前线运作，同时支援运营团队，让前线人员获得应有的休息。这类值班的奖励因业务单位而异，通常包括礼券或补休。这些安排经过各相关部门协调，并提供适当培训、指导和监督，以确保运营和安全达标。”

人力部：调查仍在进行

对于调查事件，人力部星期二答复《联合早报》询问时说，由于调查仍在进行，当局无法提供更多有关详情，包括涉事员工所持的工作证件种类、所申报职位，以及他们的国籍分布。

新翔集团此前指出，一直与人力部和相关机构紧密配合，并已加强内部审查流程，确保外包雇员严格按照各自证件的规定范围工作，也按人力部指导纠正不合规运作。

人力部指示新翔集团加强监管承包商网络，包括核实外籍员工的实际工作是否符合所持工作证件的规定。