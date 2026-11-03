医院病房给人的第一印象是护士来回奔走，忙个不停，这幅光景四五年后可能改观。

这是因为国立大学医学组织准备打造采用第六代移动通信技术（6G）的医疗服务系统，更广泛利用机器人来替代护士工作。

国立大学医学组织星期二（11月3日）同新电信（Singtel）和瑞典通信技术企业爱立信（Ericsson）签署谅解备忘录，携手建设6G医疗服务系统。

各方将合作的项目之一，是在2030年左右开发出一个机器人服务群组，在病房中接替很多目前由护士担负的“体力活”，包括送药、递送各种化验单，以及测量血压、心跳等生命体征，好让护士可腾出更多时间提供人性化服务。

国大医学组织是本地三大公立医疗集群之一，旗下包括国立大学医院等10多家医疗机构，主要为西部居民服务。另两个政府医疗集群是新保集团和国立健保集团。

根据上述合作框架，国大医学组织将扮演临床、学术与研究主导角色；爱立信将承担移动网络技术、网络架构及6G网络研究；新电信将负责网络的部署与服务。

6G传输速度快10倍 助人工智能无缝链接

专家预计，新一代6G网络会在2030年左右在国际上启用，它不仅速度比5G快约10倍，且网络延迟仅约5G的十分之一。这意味着，6G能让人工智能（AI）技术、机器人和各种控制系统之间实现无缝衔接，大大提升实时信息传输和服务能力。

为推动6G网络未来在医疗领域的应用，三方签约当天也成立国大医学组织XGAI中心（National University XG AI Centre，简称NXAC中心）。据三方介绍，这是全球首个专注于医疗保健的6G人工智能研发中心，名字中的XG体现着眼于长远发展，即面向未来多世代的移动通信网络技术，从目前的5G逐步迈向6G乃至更长远。

NXAC中心主任高羽嘉客座副教授向记者展示基于5G网络技术的服务机器人原型以及混合现实（mixed reality）头戴设备。这种头戴设备可协助医生提高手术精确度，也可协助中风病患接受视觉康复训练。（海峡时报）

年仅39岁的NXAC中心主任高羽嘉客座副教授说，新中心提供一个平台，让业界专家与医疗专业人员利用下一代网络基础设施和人工智能技术，共同开发并验证医疗应用。预计明年之内，将可组成一支由大约20人组成的研发团队。

他接受《联合早报》采访时说，新中心目前正在开发基于人工智能和5G网络的服务机器人，可执行送药、测量生命体征，以及同病患对话并提供一般咨询等服务。未来，6G网络将使这些服务更顺畅。

对于用机器人替代护士的部分工作，他强调：“我们不会因为采用机器人而减少对护士的需求，只是工作内容会发生变化。”

他解释，目前重复性工作占了护士的大量时间，引入机器人后，护士将有更多时间为病患提供面对面的服务，包括更仔细地询问病情和提供咨询。

NXAC中心还将开发通过连接医疗设备和可穿戴装置，支持医院的日常运作，并将医疗服务延伸至医院以外，如病人住家和疗养设施。中心也将研发外科手术辅助等方面的新技术。

爱立信新加坡、文莱和菲律宾业务负责人兼全球新电信客户业务部门负责人奥德（Daniel Ode）说，机器人手术、全息医疗（holomedicine）和远程监测等下一代医疗应用，都需要性能稳定且安全可靠的网络支持。

“通过提升临床护理标准，以及增强一线医疗团队的能力，我们可进一步巩固新加坡的全球领先地位，成为‘AI原生医院’的标杆。”

新电信新加坡首席执行官⻩天聪说：“随着新加坡人口快速老龄化，医疗需求也日益复杂，我们可利用科技，从根本上重新思考医疗服务的提供方式。”