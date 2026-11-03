50岁至59岁员工的裁员率在各年龄层中最高，失业后半年内重新就业的比率却只有约四成。人力部正检讨如何加强对被裁退员工的援助，协助他们重返职场，继续发挥所长。

人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏，星期二（11月3日）通过书面答复惹兰勿刹集选区议员文礼佳博士的提问时说，人力部正探讨如何为被裁退员工和求职者提供更有力的支持，让他们根据个人需求和志向，继续为劳动队伍做出贡献。当局将在准备就绪后公布详情。

文礼佳引述今年第二季劳动市场报告指出，50岁至59岁员工的裁员率在各年龄层中最高，被裁退后六个月内重新就业的比率仅41.9%。他询问政府会否针对这群中高龄求职者推出更多援助措施，帮助他们维持心理韧性，避免因长期失业而脱离劳动市场。

刘洁敏指出，政府理解员工被裁退后面临的挑战。裁员应对就业援助小组会主动联系受影响员工，根据他们的需要提供职业指导和培训建议。职业导师也受过相关培训，可在必要时提供情绪支持，帮助员工应对失业压力，逐步重返职场。

符合条件的非自愿失业者，在积极求职期间也可通过技能创前程求职援助计划，获得临时经济援助。

政府另为40岁以上的求职者提供额外援助，包括通过中途转业人士见习计划和转业计划，提供更高额的经济支持。他们也可利用技能创前程进阶计划，学习符合行业需求的新技能。

刘洁敏今年10月在国会上透露，配合《雇佣法令》的检讨工作，人力部正与劳资政伙伴探讨如何加强员工的裁员福利保障，并考虑规定雇主须更早向当局通报裁员，以便及时为受影响员工提供就业援助。当局将在较迟时候公布检讨进展。

外籍员工增幅为本地居民四倍 主要来自建筑与制造业

另一方面，今年第二季非居民就业人数增加9200人，是居民就业人数增幅2200人的四倍多。刘洁敏指出，两者的增长差距须结合行业情况来看，不能单凭数字作比较。

她在书面答复先驱区议员郑德源的提问时说，非居民就业人数的增长主要来自建筑业和制造业的工作准证持有者，这些岗位一般较少由本地居民担任。

相比之下，居民就业人数的增长分布在不同领域，包括交通与仓储、公共行政与教育、医疗与社会服务、专业服务、金融服务，以及资讯与通信业。

她说：“我们的重点是让尽可能多的新加坡人参与劳动市场，获得良好的就业机会。”

为此，政府一方面继续吸引企业来新加坡投资，在增长领域创造就业机会，并通过企业劳动力转型配套，支持雇主创造优质岗位和重新设计工作。

另一方面，通过公平考量框架，确保新加坡人在求职时获得公平对待，并适时调整工作准证制度，确保外来人力补充而非取代本地劳动力。

政府也将继续通过转业计划和技能创前程职业转型计划，协助处于职业生涯中期的新加坡人掌握新技能，转向更具发展前景的工作。

刘洁敏说：“随着居民劳动队伍增长放缓，要持续提高新加坡人的就业和收入，除了增加居民就业人数，也愈加须要提升生产力、工作质量和职业发展。”