因第三方服务供应商发生网络安全事故，新加坡航空公司的约4万6000个机票预订记录遭未经授权的访问，部分客户的个人资料或已泄露。

新航星期二（11月3日）答复《联合早报》询问时，证实旅游科技公司Amadeus平台所储存的一些新航客户资料遭到未经授权访问。Amadeus为新航的某些预订流程提供相关技术支援。

根据Amadeus提供的信息，新航约4万6000个机票预订记录的相关资料被未经授权访问，包括客户姓名、机票预订编号、行程安排和机票的舱位等级。

其中约620个机票预订记录中的客户电邮地址、电话号码、旅游证件资料和飞行里数计划KrisFlyer的会员账号，也可能已被读取。

不过，Amadeus确认遭泄露的信息不包括银行账号或信用卡资料，事故也没有导致机票预订记录被篡改。但新航以防万一，正在直接联系受影响客户，更改他们的机票预订编号。

新航强调自身的信息技术系统没有遭入侵，这起网安事故只限于Amadeus的平台。Amadeus告诉新航，它已采取遏制措施和额外的安全保障措施。

新航向受影响乘客表示歉意，并已通报当局。新航强调保护客户的个人资料对公司至关重要。

根据媒体报道，多家航空公司受到Amadeus平台被未经授权访问的事故影响；一些航空公司指出，这些数据泄露事件可能影响2023年8月至2026年9月期间处理的信息。而Amadeus是在10月20日至28日通知受影响的各家航空公司。

Amadeus在声明中指出，它的旅游预订显示环境存在漏洞，导致某些预订数据可能被访问。受影响航空公司还包括马来西亚航空、国泰航空、日本航空、全日空、大韩航空和韩亚航空等。其中，国泰航空透露有5万3000个机票预订记录受影响，日本航空和全日空则透露分别有9万2000名和3万7800名客户受事故影响。

此次因Amadeus引发的事故，是新航近年来的第二大客户资料外泄事故。2021年2月，由于空运资讯科技公司SITA的乘客服务系统遭入侵，约58万名新航KrisFlyer和PPS俱乐部会员的资料外泄。

《联合早报》已向新加坡网络安全局和个人资料保护委员会发出询问，进一步了解情况。