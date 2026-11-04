跟风海外追地铁视频，男子被指运用剪辑，将手机“贴”在新捷运巴士车尾，制作视频显示自己在巴士后方骑电单车，引网民谴责。新捷运称已报警处理。

社交媒体TikTok用户“Stone for Gold”、39岁自雇人士谢晖，星期天（11月1日）发布一段约30秒的视频，字幕称他是在跟风拍摄这一趋势（Doing this trend but risking my phone on an SBS bus）。

画面显示，一辆新捷运巴士停靠在路旁巴士站，谢晖走向巴士后方，用黄色胶带将手机贴在巴士车尾。

视频画面切换后，显示男子骑电单车一路尾随巴士，并打出字幕：“巴士的速度越来越快了，请关注我，看我要怎么把手机拿回来。”背景推测为惹兰勿刹（Jalan Besar）一带，画面看似由贴在巴士后方的手机拍摄。

视频迅速在网上引发热议，多数网民谴责男子的行径，认为做法非常危险，也有人称应报警处理。

新捷运发言人陈贵珍答复《联合早报》询问时说，公司严肃看待这起事件，也不容忍这种行为，因为这不仅会让当事人的安全受到威胁，也会危及其他公路使用者。“我们已报警处理。”

当事人：没将手机贴在巴士

谢晖后来上载视频称，自己并没有用贴在巴士后方的手机拍摄，而是前方当时有另一辆电单车，拍下片段的是电单车上安装的相机；他们也没有真的将手机贴在巴士后方。

他答复《联合早报》询问时强调自己没有犯法，全程没有将手机贴在新捷运巴士后方，“一切都是用相机定点拍摄”。

男用户提供视频，指视频是通过安装在另一辆电单车的摄像机定点拍摄。（受访者提供）

谢晖星期二（3日）晚上也发布一段澄清视频，解释自己跟风海外“追地铁”拍摄效果，利用车窗外移动的景物和镜头角度，营造追赶车辆的视觉错觉。由于本地地铁站月台设有玻璃屏门，无法重现海外一样的效果，才突发奇想，决定在路上用巴士“重现”这个视频。

他也说，视频全程由架在另一辆电单车上的摄像机定点拍摄，自己没有触法。“全球都有不少人模仿，没有人真的将他们的手机贴在地铁上，一切都是计划好的。”

跟风“贴手机奔跑” 多国地铁运营方警告危险

他所跟风的海外趋势，核心是一套“贴手机加上奔跑”的视觉把戏。这类视频通常由创作者将手机用胶带或支架固定在列车车厢外侧，镜头朝外或朝后，随后在站台或路面上全力奔跑，营造出“人在地面追赶列车、而列车上的手机全程跟拍”的第一人称追逐感。视频多配以英国歌手Dua Lipa（杜娃黎波）的《Training Season》，把日常通勤场景包装成带有电影感的短片段。

不过，这类内容已引起多地公共交通运营方警惕。巴黎、东京、维也纳等地的地铁运营方均指出，手机在列车行驶中一旦脱落，可能飞向乘客或落入轨道，迫使列车紧急停运；创作者在站台或路边奔跑，也可能撞到他人或失去平衡。印度加尔各答地铁官员也公开提醒，镜头前看似巧妙的把戏一旦有人当真模仿，就可能危及其他乘客。