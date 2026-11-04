我国修订《跨境烟霾污染法令》，除了追究刑事责任，政府未来也可动用经济手段，向涉嫌非法烧芭企业和个人施压，包括把他们列入“受限名单”，限制其他公司或个人与他们有业务往来，或向他们提供贷款和金融服务。

违反这项规定的业者，每项违规行为最高可被罚款100万元；若违规行为持续，每天还可被额外罚最高10万元。

与此同时，当局也能向林业和农业等特定领域业者，或与涉事企业和个人相关的业者发出通知，要求他们把违反《跨境烟霾污染法令》的企业，排除在商业往来和供应链之外。

永续发展与环境部星期三（11月4日）向国会提呈《跨境烟霾污染法令》修正案，并申请通过紧急证书程序，让法案在同一天完成一读、二读和三读。

永续部长傅海燕参与二读辩论时指出，不负责任的行为可为涉事企业带来可观的商业利益，却让东南亚数百万人饱受烟霾污染之苦，及承担由此造成的后果。

她强调：“我们须要有效的执法权限来保护新加坡人，向违规实体追究责任，同时尊重他国主权、维护国际法，避免过度行使域外管辖权。这是我们在2014年制定这项法令时，希望取得的平衡。不过，最近的烟霾事件清楚说明，维持现状已不可行。

“我们须要更有效的方法来获取和核实信息、追踪复杂的企业关系，并对违规实体施加切实的惩罚，即使在难以提起刑事诉讼的情况下也是如此。我们也须要能够在烟霾飘至新加坡之前尽早采取干预措施。”

环境局可公布未遵守通知或指令企业名单

傅海燕指出，新添的经济手段，让当局能够点名相关实体，对它们施加限制，使那些涉及不负责任焚烧行为，或已证实与这类行为有关联的企业，付出经济代价。

这让政府能够限制企业如超市等，与特定实体或个人进行商业往来，包括商品和服务的供应或采购，以及贷款和其他财务服务。

国家环境局也可公布未遵守通知或指令的企业名单。

上个月，环境局向10家本地注册企业发出法定通知，要求它们披露在新加坡和印度尼西亚的所有关联企业，及在印尼持有的土地特许经营区等信息。当局也要求这些企业承担费用，聘请政府指定的调查公司和律师事务所，全面调查自身运营、业务关系和供应链。

目前，企业可自行决定是否接受审查；法令修订后，环境局将有权强制指定业者履行相关审查程序。

傅海燕强调，委任审查员不代表某家企业已违法或涉嫌违法，而是为了查明相关事实。