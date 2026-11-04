非法烧芭的企业和个人未来会面临更严厉的处罚，每日最高罚款将从目前的10万元大幅增至100万元，罚款总额上限也将从200万元提高至2000万元。

永续发展与环境部星期三（11月4日）向国会提呈《跨境烟霾污染法令》修正案，宣布上述修改。这是这部法令自2014年实施以来首次进行修订。

根据法令，任何企业或个人，无论在新加坡境内或境外，只要造成或加剧我国的烟霾污染，或纵容第三方从事造成或加剧我国烟霾污染的活动，均属违法。

目前，违规者的罚款按日计算，每日最高10万元，累计上限为200万元。法令修订后，每日罚款和累计罚款的上限都将提高10倍。此外，法庭也可下令，追缴被告因违法行为所得的利润，或所规避的损失。

永续部长傅海燕参与二读辩论时解释，罚款的调整幅度，是参考了现行法令和涉事企业的财务规模后制定的。罚款顶限设在2000万元，是《网络犯罪危害法令》最高罚款额1000万元的两倍；后者不久前才从100万元调高至1000万元。

也可通过民事诉讼 追究涉烟霾污染实体责任

除了提控涉事企业和个人，政府也可通过民事诉讼，追究涉烟霾污染实体的责任，处以最高1000万元的民事罚款。不过，为免当事人受到双重惩罚，同一案件不能同时采用刑事和民事处罚。

今年9月4日至10月25日期间，新加坡遭烟霾笼罩，24小时空气污染指数（PSI）有33天超过100点，达到不健康水平；另有五天更是超过200点，进入非常不健康水平。

《跨境烟霾污染法令》修订后，政府被赋予更大权限，包括能在烟霾情况恶化前及早介入。

根据现有法令，政府只有在空气素质连续24小时处于不健康水平时，才能采取法律行动。修法后，即使烟霾尚未吹向我国，只要某个实体的行为造成或助长境外林火，并对我国构成烟霾污染风险，就可能被追究法律责任。