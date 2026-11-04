女子指，花近百元网购“补腰精”孝敬家中长辈，岂料包裹送上门后，却发现“三瓶破两瓶”，直呼：“送货员处理易碎品时，应多加留意！”

事主钟女士（52岁）告诉《新明日报》，她日前通过电商平台虾皮（Shopee）下单购买滙集补腰精的配套，三瓶原价167元，当时仅需110.80元。

她说，购买补品主要是孝敬父母和其他长辈，当时买了两个配套，共六瓶。“其中一个配套是原价购买，第二个配套则还有优惠，只付了约96元。”

钟女士指，数天后送货员将包裹送上门，却发现内部货物破碎，液体渗到地上。

“我收到平台通知后，开门去领包裹，就看到包裹周围湿湿的，还有很明显的药材味。当我打开后，发现其中一个配套内的三瓶补品中，有两瓶破了。”

钟女士马上联络送货员，但对方不回复，她只好联系平台和卖家，并向平台申请补货。

“卖家说是平台雇用的第三方送货员，所以不予负责；平台则说，没办法补货，要么部分退款，退还我那打破的两瓶补品的钱，如果我要全额退款，就得把完好无损的第三瓶装进包裹内，退回给他们。”

她说自己使用虾皮网购多年，发现最近送货服务变差。

“我下单时，还特地备注‘送货时请按门铃’，结果送货员不但没事先通知，还打破我的东西，之后更是联系不上人！他们在处理易碎品时，应该多加留意，毕竟那是客户用钱买来的。”

虾皮：已全额退款

虾皮回应指，事后已全额退款，正与配送伙伴合作，加强妥善处理易碎包裹。

虾皮发言人回复《新明日报》询问时说，经过审查，公司已向买家全额退款。

“我们发现相关物品已妥善包装，并贴有易碎品标签，符合易碎品的一般处理流程。”

发言人也指，正与配送伙伴合作，加强对易碎包裹的妥善处理，并将继续致力于提供安全可靠的配送体验。

据了解，钟女士并不需要退还完好无损的第三瓶补腰精。