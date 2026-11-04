自动驾驶服务逐步扩大，德士司机等交通业从业员未来可能面临职业转型。康福德高成立新学院，协助员工和司机掌握新技能，为转任自驾车安全操作员、远程操作员、车队主管或技术员等岗位做好准备。

康福德高集团星期三（11月4日）宣布成立自动驾驶培训学院（Autonomous Vehicle Academy），推动交通业人力转型，并提升本地自驾服务的运营能力。

学院将针对自驾车安全操作员、远程操作员、车队主管和技术人员等新兴岗位提供培训，课程也会借鉴康福德高在新加坡和中国运营自驾服务的经验，包括集团旗下Zig Driverless在榜鹅提供的自驾接驳服务。

学院也会配合政府推出的人力转型配套，以及自驾车专才转业计划，为从业员提供培训和就业机会。

为加强培训能力，康福德高也与六家企业签署谅解备忘录，包括自驾技术企业蘑菇车联（MOGOX）、Ohmio、驭势科技（UISEE）、2getthere、巴士制造商中通客车，以及新电信。合作将结合各方在交通运营、自驾技术、车辆制造和通信网络等方面的专业知识。

康福德高集团总裁钟锡坚说：“要扩大自驾服务的规模，除了技术，也需要人才。学院将结合集团的实际运营经验及合作伙伴的专业知识，一方面培养运营所需人才，另一方面协助员工和行业专才掌握新技能，胜任自驾领域的新岗位。”

康福德高Zig Driverless已在榜鹅累计1万趟行程，并准备试行“按需预约”（on-demand bookings）功能。届时，乘客可预约自驾车，在现有的任意两个上下车地点之间直接往返，无须按照固定路线乘车。