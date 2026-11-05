49岁SMRT巴士车长骑电单车回家途中遇车祸，疑遭巴士追尾后，再与罗厘相撞，当场头破血流，昏迷送院不治。50岁巴士司机被捕。

这起致命车祸发生于星期三（11月4日）午3时30分左右，地点是武吉知马快速公路（BKE）朝兀兰关卡方向，过了万礼路出口处。事故涉及一辆电单车、一辆巴士和一辆罗厘。

死者是49岁的马来西亚籍男子莫哈末·法赫鲁赞，他生前是SMRT巴士车长。

死者的电单车倒在路中央。（受访者提供）

《新明日报》记者辗转联系上死者遗孀哈布萨（46岁），她受访时说，她只知道丈夫下班骑车回家途中，遭一辆马国厂巴撞上，但她不清楚详情。

“丈夫的朋友打电话通知我噩耗，说一辆巴士从后方撞上他，其他具体情况我还不清楚。”

她悲痛地说，事发当天早上10时许，她还通过WhatsApp与丈夫聊天，丈夫说下午四五时就会到家，岂料如今却天人永隔。

“他平时骑车都很小心，我每次也会提醒他要小心。”

死者莫哈末·法赫鲁赞，生前是SMRT巴士车长。（取自网络）

一名不愿透露姓名的目击者说，当时他骑车经过现场，起初以为只是普通车祸，没想到经过罗厘后，竟看见一名男子倒在路上，地上满是鲜血。

“他的头还被外套盖着，我心想情况不妙。不远处还有一辆巴士。”

根据目击者提供的视频，死者的电单车倒在马路中央，死者头部重创，躺在血泊中。数名医护人员赶抵现场后，立即做心肺复苏术，但仍回天乏术。

据了解，巴士与罗厘并不在同一条车道，巴士追尾撞上骑士后，罗厘当时也正好准备换道，结果发生碰撞，骑士与电单车最终都倒地。

警方证实，电单车男骑士事后在昏迷状态下送院，随后因伤重在医院过世。一名50岁男巴士车长涉嫌疏忽驾驶导致他人死亡被捕。案件在调查中。

民防部队也证实，事发后将一名伤者送往兀兰医院。

完整报道，请翻阅2026年11月5日的《新明日报》。