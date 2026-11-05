针对警方从12月1日起加强管制按摩院的新措施，国家发展部长徐芳达星期四（11月5日）在脸书贴文指出，在新措施下，现有和新开设的开放式按摩院业者，均须根据营业场所属于组屋店面还是私人产业，向建屋发展局或市区重建局取得土地用途批准。

徐芳达提醒：“业者必须先获得这项批准，才能申请执照。”

他强调，建屋局将继续对违规业者采取严厉行动，而自今年1月以来，当局已针对26起涉及在售出及出租店面从事卖淫活动的个案采取行动，其中就包括与已售店面的业主合作驱逐违规业者，以及终止一家出租店面的租约。

徐芳达提醒业主 对色情活动视而不见将面临严重后果

徐芳达提醒业主，他们不能对在其场所内进行的色情活动视而不见，否则将面临严重后果。

“邻里社区是居民安居、家庭生活的地方，我们将确保这里对所有人而言都是安全的环境。我们会继续与警方紧密合作，杜绝邻里内的不良活动。”

今年4月，警方已宣布将提升对按摩院的监管。徐芳达当时在脸书发文说，建屋局正在审查如何针对已出售商铺加强管制，尤其是对明知故犯，允许名下产业用于非法活动的业主。

根据按摩院法令，无照经营按摩院的业者一旦罪成，可面临罚款最高1万元，或坐牢最长两年，或两者兼施；重犯者则可面临罚款最高2万元，或坐牢最长五年，或两者兼施。