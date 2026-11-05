他说：“过去10年，政府科技局协助改变了政府运用科技的方式。未来10年，政府科技局必须协助政府改变自身的运作方式。”

黄总理指出，政策不仅要有好构想，更须切实可行，而科技是落实政策的关键。不过，资讯科技长期被视为政策制定的下游环节，科技团队往往只能在决策后开发系统。

他说，这是整个政府要转变的思维模式。政府科技局人员不能只落实政策制定者提出的要求，而是成为解决公共政策问题的积极合作伙伴。

“有时，最佳方案不是更复杂的科技，而是更简单的政策。”

例如，会计与企业管制局（ACRA）过去针对逾期申报，设有33种不同的惩处组合。有关团队没有直接围绕这些复杂规定建立系统，而是先简化政策本身，将33种组合减少至仅四种。结果，政策更简单、系统更简单，成效也更好。

黄总理指出，如果整个政府能采用这种做法，累积起来的影响可以相当显著。

他说：“改变既有习惯和工作方式需要时间，但方向很明确。科技不能再等到政策制定后才来考虑，而必须从一开始就融入整个过程。”

黄总理强调，无论是融合政策与科技、改变开发方式、推进系统现代化，还是加强网络安全，所有的改变归根结底都取决于人才。

他说，政府科技局必须继续成为一个让人才深化专业技能、应对棘手问题，并从事有意义工作的地方。这也意味着，当局必须不断更新自身能力。

政府科技局今年7月宣布展开为期两年的工作队伍转型，分三个阶段进行，并将裁退7%至9%的人员，相当于270人至350多人。

黄总理说，这对一些职员而言是一段艰难的时期。政府将继续支持受影响的人员，帮助他们掌握新技能，为政府科技局内部或外部的新机会做好准备。

目标不只是强大科技机构 而是科技实力强大政府

不过，更新政府科技局的能力，只是任务的一部分。黄总理说，我国还必须在更广泛的公共服务部门建立更强大的科技能力。

“当初成立政府科技局时，我们有意将专才集中于一个机构，以便迅速汇聚足够规模的人才与能力。但科技专业能力不能只存在于政府科技局，而必须深深融入整个公共服务部门。”

过去一年，政府科技局已推动产品开发，并让工程能力更贴近前线机构。

接下来，当局将继续深化这项工作，同时发挥卓越中心的作用，以树立高标准和应对个别机构难以独力解决的复杂科技挑战。

黄总理说：“因为归根结底，我们的目标不只是拥有一个强大的科技机构，而是拥有一个科技实力强大的政府。”

“在这样的政府中，科技是政策制定不可分割的一部分；政策制定者了解科技能够带来哪些可能性；科技人员了解政策目标和实际运作情况；双方共同努力，为新加坡人带来更好的结果。”