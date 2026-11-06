本地民众普遍对核能，尤其是先进的小型模块化反应堆技术不够了解。政府接下来计划推出系列举措，加大力度推进公众教育，深化人们对能源课题包括核能的认识。

《联合早报》与新加坡政策研究所合作对1145人进行的核能民调显示，约两成本地居民认为小型模块化反应堆不安全，另有约四成受访者反映对技术安全性缺乏了解，无从判断。这凸显了加强核能教育的必要，以填补这一知识缺口。

新加坡政府发言人回应这项民调时说，公众教育是须长期推进的工作。从能源转型、核能的潜力、益处、风险、安全评估与保障，政府一直致力于通过各类媒体平台来提升公众对能源的认识与理解。

发言人强调，持续加强社会对核能的认识，除了我国核能部署考量之外，也应考虑更广泛的区域情况。例如，亚细安国家的核能部署处于不同阶段，公众教育有助人们了解区域发展，认识核安全的重要。

为加强公众对核能的认识，我国去年发布了《新加坡核能力建设背景报告》，阐明政府计划如何研究核能，考虑核能安全、可靠性、经济可负担性以及环境可持续性等因素。

此外，教育部、新加坡核研究与安全院（SNRSI）也在聚力增进公众对核科学和辐射的了解。为扩大宣导覆盖，政府也通过大学环境保护联盟、青年气候行动培训计划等，与青年就核相关议题交流。

11月12日至15日，能源市场管理局也会在碧山第八站设“能源玩乐站”（Energy Arcade）展，通过游戏等互动方式加强人们对新加坡能源故事的认识。

政府发言人强调，当局会继续分享核能力建设进程，帮助公众了解其中考量、风险和权衡取舍。“清晰透明的沟通，加上扎实的能力建设，是建立公众信心、促进核能理性讨论的关键。”

专家：应让公众有提出疑问的平台

民调显示，提高人们支持政府部署核能的首三个因素是：核风险和安全措施透明度、经验证有效的放射性废料储存和处理方案，以及把核电厂建在外岛。不过，11.9％的受访者反映无论如何都不信核能安全。

机电工程咨询公司HY核能力与战略主任周明昌说，一种加强公众教育的方式是与民间组织合作，包括在社区举办对话会，让公众提出对核能的疑问；社区也可设立空间，让公众有机会阅读更多核能相关资料。

周明昌9月成立了”核能学习与理解学会”（Nuclear Learning & Understanding Society，简称NUCLEUS），目的是通过讲座、交流会等方式，让公众通过这个平台提出对核能的不解，并解答相关疑问。

周明昌说：“交流会的目的不应是说服新加坡人支持核能，而是确保每个人有机会提出棘手的问题，并获取可信且平衡的信息。无论一个人最终支持或反对核能，他的立场应建立在对核能益处和风险有了解的基础上。”

人们判断核能安全与否很大程度上仍受历史牵动。73.3％受访者坦言，对核能的看法有至少相当多的一部分受过去的核事故影响。一提到核能，52.3％受访者会联想到核武器和军事冲突，34.6％不会有很强烈联想，13.1％完全不会。

对此，SNRSI指出，历史无法重写，但可以更全面地分析历史：由专家剖析事故经过、深层原因和经验教训，同时说明核安全技术、实践和法规如何演进，尤其是事故当时暴露的技术缺陷，如今又有哪些进步。

国大和南大明年推出核能硕士课程

相较36岁至50岁者和51岁及以上者，更多21岁至35岁年轻人自认对小型模块化反应堆完全不了解（53.7％）；30.7％年轻人也不清楚新加坡的核能政策方向。

针对年轻人的核能认知不足，南洋理工大学拉惹勒南国际研究院高级研究员周儿彬博士认为，原因之一是公立学校课程不涵盖核工程或小型模块化反应堆等核能知识。

他指出，新加坡国立大学和南大已准备在明年联合推出核工程硕士课程，以培养专业人才，为新加坡未来的潜在核能领域发展做准备。