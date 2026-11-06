亚洲最大私人医疗集团之一的IHH医疗保健集团整合旗下业务进行裁员，隶属全国职工总会的新加坡劳商工友联合会透露，正在与集团商议，确保本地受影响员工可以得到公平对待。

据报道，作为集团整体转型计划的一部分，IHH医疗保健集团（IHH Healthcare）宣布裁退大约0.5%的员工，即380人左右，涉及新加坡、马来西亚和香港等地区。公司未透露各地区受影响的员工具体人数。

职总助理秘书长郑德源星期四（11月5日）晚上在脸书贴文说，受本次裁员影响的员工来自集团旗下的百汇医院新加坡（Parkway Hospitals Singapore）和百汇实验室服务（Parkway Laboratory Services），其中包括专业人士、经理和执行人员。

郑德源指出，新加坡劳商工友联合会 （Singapore Manual & Mercantile Workers’ Union，简称SMMWU）已提前接获本次裁员行动的通知，并在第一时间与公司管理层展开对接。

在裁员时，SMMWU团队专程前往IHH位于港湾和明地迷亚的办公地点同管理层及人力资源团队会面，并为受影响的工会成员与员工提供帮助。

他说，工会将确保受影响员工根据集体协议获得公平的遣散配套，同时按照《劳资政冗员管理和负责任裁员指导原则》获得公平对待。工会也将提供职业指导、履历修改、就业安置和精神支持等援助。

郑德源也说，星期三（4日）并不是被裁员工的最后工作日，集团将给予他们时间和转职援助，协助他们顺利过渡。所有的安排预计将在明年初完成。在这期间，公司会给员工预留充足的时间并提供转岗外包支持。据了解，受影响的员工也可以申请IHH内部的空缺岗位，若合适即可重新调配或安置。同时，公司也在积极与其他有招聘意向的本地医疗机构对接合作。

此外，受影响员工还可以通过职总就业与职能培训中心（e2i）寻求就业配对、职业辅导和技能培训方面的帮助。符合条件的新加坡公民和永久居民，也可通过求职者援助计划，在六个月内获得最高6000元的援助。工会会员也可以通过职总培训援助计划（UTAP），获得更进一步的帮助。