万礼地铁车厂升级工程正式启动，不只将耗时耗力的列车拆修工作效率提升一倍，更好地调配人力资源，还将提高工作安全。

万礼车厂的升级工程星期五（11月6日）启动，是继碧山车厂后，第二个升级为“车厂4.0”（Depot 4.0）的地铁车厂。

SMRT主席佘文民致辞时说：“这意味着列车在厂里维修的时长将缩短，可投入服务的时间更长。更连贯的维修与优质的记录系统，也会支持更可靠的车程。”

佘文民强调，这次的升级并不是将碧山车厂的升级项目照搬应用到万礼车厂，而是根据后者的需求，量身定制新一套作业器材与模式。

负责万礼车厂升级工程的腾越科技经理叶奕伸以列车大规模检修为例说，万礼车厂将引进两套新技术，以自动化列车轮对更换程序和厂内部件运输。

目前，列车每三四年进行大修时，需30多名员工对列车的冷气系统、煞车、牵引（propulsion）等部件进行检查与更换，总共需约24天。

叶奕伸说，其中最耗时耗力的环节是列车转向架（bogie）的检修。2公吨重的转向架从列车拆装下来后，需两个至四个人弯着腰、合力推动约100米，到指定区域进一步拆分成轮对（wheelset）与架构等部件。

负责万礼车厂升级工程的腾越科技经理叶奕伸说，列车转向架的检修相当耗时耗力，每列列车有八架转向架。（梁麒麟摄）

员工接着得用吊车将1400公斤重的轮对吊到机器上，以更换车轮。过程中，一些员工负责确保无人靠近作业范围，一些员工则负责拉紧绳索稳定吊物。

万礼车厂升级后，员工在更换列车车轮时，无须再用吊车吊起轮对，而是由自动化机器代劳，提升工作安全。（梁麒麟摄）

升级为车厂4.0后，只需一名员工遥控操作新的拉动机，将拆解下来的转向架拉到拆分区；轮胎更换程序中的吊车也将由自动化机器取代，提高安全与效率。

整体上，大修时长料缩短至12天，人力需求也预计减少25%。

列车检修时长虽缩短，但不影响质量。叶奕伸说，此次升级也会利用科技自动采集数据，并填写维修记录。例如，员工此前得手动测量部件长度或比例，未来都将自动化，提高数据精准与准确度。

削减下来的人员可担任更高阶工作

佘文民强调，作业自动化并不意味着公司将裁员，而是将举重、重复性或危险的工作交由机器处理。“技师与工程师可更专注于诊断、做决策或监督等工作，我们也会以更高质量的数据和持续培训，来支持他们。”

叶奕伸透露，公司今年8月率团造访中国厂商，至少八名员工参观当地的各种先进技术，公司收集并参考了员工提出的看法后，选取适合本地车厂需求的新器材，引进万礼车厂。

升级工程拟定明年中完成

叶奕伸说，这项耗资约550万元的升级工程预计明年6月完成，其间，升级将局部进行，车厂的日常运营与检修工作不会受影响。这是万礼车厂自2019年投入服务后，首次升级。

升级项目由SMRT、腾越科技（STRIDES Technologies）和中国中车青岛四方机车车辆股份有限公司合作推进，并在全国职工总会企业培训委员会计划下，获得部分资助。

2023年，SMRT宣布斥资700万元，首次为服务了近40年的碧山地铁车厂进行全面升级，引入自动化设备与数码化排程系统，以将列车大规模检修所需的人力减少约三成，耗时则由14天减半至七天。

叶奕伸透露，碧山车厂去年11月完工开幕后，继续优化作业效率，进一步将检修时长削减至五天。

万礼车厂主要服务汤申—东海岸线的91列列车，少于碧山车厂的约200列。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥星期三（4日）宣布，汤东线第五阶段的勿洛南站、滨海市区线的锡林站，及连接这两站的双溪勿洛转换站将在12月26日通车。