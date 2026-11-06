法国公共交通业者RATP Dev曾在韩国与埃及，运营韩国制造的地铁列车，累积了相关运营和维修经验。公司希望把这些经验带到新加坡，与新捷运地铁携手，为未来乘搭裕廊区域线的乘客提供安全、可靠，以及优质的地铁服务。

RATP Dev亚太区域总裁博志诚（Henri Pottier）星期五（11月6日）在新达新加坡会展中心举行的2026年新加坡城市出行周活动上，接受《联合早报》访问时，说明公司的技术优势及在新加坡的发展计划。

RATP Dev是法国RATP集团旗下负责国际业务的子公司，目前业务遍及全球17个国家和地区。RATP集团是巴黎地铁的主要业者，拥有逾百年的铁路运营经验。博志诚指出，公司可凭借在不同国家累积的铁路运营经验，及对各类地铁系统的了解，将相关技术和专业知识引进新加坡。

RATP Dev的亚太总部自2018年底落户新加坡，博志诚说，亚太和新加坡是他们非常看重的市场。目前有业务的国家与地区，包括澳大利亚、菲律宾、香港等。

全长24公里、设有25个站的裕廊区域线，预计2028年中起分阶段通车，由新捷运地铁和RATP Dev组成的合资公司“新加坡益铁”（Singapore One Rail），在2024年11月以约7.5亿元的服务费标得经营权。这是我国首次有外国业者参与运营地铁线。

裕廊线将是我国首次采用韩国现代Rotem制造列车的地铁线。博志诚指出，RATP Dev过去曾参与韩国首尔地铁第九线长达10年的运营，目前也在埃及运营采用现代Rotem列车的地铁系统。因此对韩国制造列车的运营和维修并不陌生。

他透露，合资公司“新加坡益铁” 团队中，就有一名来自RATP、曾在埃及工作的工程师，可将相关经验应用于裕廊线。

除了列车运营经验，RATP Dev也计划引进内部开发的软件和数据分析工具，协助提升地铁系统的可靠度。

博志诚解释，地铁系统涉及列车、轨道、信号及供电等多个相互关联的部分。公司开发的软件可整合不同系统的数据，并结合人工智能进行分析，协助工程师更快作出维修决策。他说，裕廊线采用无人驾驶列车，各系统之间的相互影响更为复杂，因此全面掌握系统数据，有助提升可靠度及确保安全。

公司也计划引进可协助维修人员搬运工具及进行摄像检查的机器狗，减轻员工体力负担。

两家公司共同决策 发挥各自优势

新捷运和RATP Dev公司分别持有75.01％和24.99％的“新加坡益铁”股份。博志诚强调，双方采取全面整合的合作模式，大家共同决策、发挥各自优势。

他说，新捷运熟悉本地市场和员工招聘情况，RATP Dev则带来国际运营经验及专业工程人才。无论员工来自哪家公司，加入新加坡益铁后都属于同一个团队。

“我们有一个共同目标，就是让裕廊区域线取得成功。”

对于成为首家参与新加坡地铁运营的外国业者，博志诚表示深感荣幸，也清楚我国公共交通服务有很高的标准。

他指出，裕廊线服务的西部地区正不断发展中，居民对新地铁线抱有很高期望。公司将与新捷运共同努力，确保服务符合乘客的期待。

RATP Dev与新捷运母公司康福德高迄今已三次携手合作。双方在2023年与法国列车制造商阿尔斯通组成财团，取得法国巴黎地铁15号线南段经营权；2024年再通过新捷运合作。今年8月，双方的合资公司，成功取得丹麦首都哥本哈根四条地铁线的运营及维修合约，预计明年9月接手运营。