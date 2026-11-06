专挑喝醉后熟睡的男子下手，偷走七人的劳力士手表、金项链及手机等财物，五名受害者出庭索偿，45岁马来西亚籍男子被判坐牢一年。

马国籍被告陈宝生（45岁，译音）日前承认三项偷窃罪行，另有四项相同控状交由法官下判时一并考虑。

案情显示，首起案件发生于今年6月6日凌晨。一名44岁男子案发前一晚在加冷Aperia Mall与朋友喝酒，再到福士路一带吃宵夜，之后到附近巴士站等德士，却因醉酒在座位上睡着。凌晨1时46分左右，在巴士站附近徘徊的被告发现熟睡的男子手腕戴着一只劳力士手表，因此起了贼心。他确认四下无人后，便偷走价值约1万1000元的手表。

男子醒来后发现手表不翼而飞后报警。警方通过附近建筑物的闭路电视画面锁定被告身份，并于6月27日逮捕他。调查证实，被告已将名表带回马国典当套现，赃物至今无法寻回。

被告获保释后并未收手，于7月12日清晨再度作案。一名32岁印度籍男子在森林商业中心附近的石凳上醉睡，被告趁机掠走对方脖子上价值约6230元的金项链与吊坠。

半个月后的7月29日清晨，一名48岁男子独饮醉倒在实龙岗路一家酒吧外，被告再度现身，偷走其裤袋内价值约1500元的iPhone 16 Pro Max手机。受害人当晚回酒吧调阅电眼后报警，警方于8月28日再次将被告绳之以法。

除了上述三起案件，被告在6月21日至8月15日期间还涉及另外四起偷窃案。根据控状，被告也曾偷走爱马仕手镯、手机及现金，甚至企图盗窃另一只价值约1万9000元的劳力士手表。

共有五名受害者出庭，希望取回失窃财物或获得赔偿，但法官指鉴于被告没有能力作出赔偿，因此会在判刑时将受害者蒙受的损失纳入考量。

完整报道，请翻阅2026年11月6日的《新明日报》。