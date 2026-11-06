欧洲近期发生多起针对超市及血库制冷系统的网络攻击，黑客通过远程操控篡改温度，导致大量食品变质和运营中断。新加坡网络安全局提醒，网络威胁已从传统的信息技术延伸至企业的日常运营系统，并敦促物流、医疗和食品生产等业者未雨绸缪，立即加固网络防御。

网安局星期五（11月6日）在官网发布最新安全通告指出，近期针对欧洲各地制冷管理系统的网络攻击，凸显了与联网运营技术（Operational Technology，简称OT）相关的更广泛的网络安全风险。

通告举例说，今年10月和11月，法国以及比利时、卢森堡、瑞典和爱尔兰等欧洲国家的数百家超市遭遇网络攻击。黑客利用安全防护薄弱的远程访问通道，侵入超市的制冷管理系统并恶意篡改温度设置，导致大量食品变质、经济损失及运营中断。

在另一起事件中，法国国家血液服务机构所辖设施的制冷系统也受到波及，涉及一家制冷设备供应商。

网安局指出，虽然上述事件针对的是制冷系统，但这凸显了一个更广泛且日益增长的威胁：如果对OT控制系统的远程访问缺乏有效安全防护，攻击者便可能借此操控物理流程，进而干扰各行各业的正常运营。

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为协助企业防范风险，网安局提出五项关键安全建议，包括限制远程管理界面的互联网暴露、加强身份验证与访问控制、更新并保护OT系统、实施网络隔离与安全监控，以及加强运营监控与事件响应。

网安局局长方素仪星期五在社交平台领英（LinkedIn）发文，指近期除了出现利用网站编程语言PHP程序漏洞的攻击和数据泄露事件外，网络威胁的范围正在扩大，OT系统正成为黑客的攻击目标。

这类事件提醒了那些传统上认为自己不是网络攻击目标的行业，实际上也同样脆弱。“后果可能不仅仅是数据丢失，还可能扰乱企业运营、供应链和基本服务。”

网安局尚未接获本地发生类似事件报告

尽管当局目前尚未接获本地发生类似事件的报告，但方素仪强调：“我们不应该等到事件在本地发生后，才来采取预防措施。”

她点名依赖OT系统的行业，包括物流、制造、医疗保健、建筑管理以及食品生产业，敦促这些企业趁现在全面检视其网络防御能力。

方素仪透露， 当局正与相关机构及行业合作伙伴合作，接触那些可能暴露在这些风险中的运营商，同时也鼓励各企业查阅上述安全通告并采取必要的行动。