回教徒在上宗教课时，通常要专注聆听教义和默诵祷文，但对于有听力障碍的信徒，领受教义远没有那么简单，学习的渠道也受限。为了让宗教教育更包容，听力健全的回教宗教师苦学手语，组织回教堂为听障者上课。

32岁的希迪尔（Ustaz Muhammad Khidir Bin Haji Mohamed Ibrahim）通过行动带来积极改变，获新加坡回教理事会颁发青年希望奖（Belia Harapan）。

希迪尔从2019年起就开始深耕面向本地听障回教徒的宗教教育，不仅专门学手语，还和专业手语翻译员一起开宗教课，并推动回教堂打造无障碍的活动环境。

传授知识的同时，他也从这段经历学到了什么是真正的包容。“包容不仅是邀请其他人参与活动，而是努力去了解他们的需求，从而让他们的参与更有意义。”

回理会星期五（11月6日）在总统府举行颁奖礼，表彰那些对回教社群、马来社群及更广泛的社会做出重要贡献的人。尚达曼总统作为主宾为得奖者颁奖。

投身社区服务49年 创立家暴庇护所

今年有10人获奖，其中六人获颁服务奖（Jasa Bakti）、三人获得青年希望奖。获颁最高级别的卓越服务奖（Jasa Cemerlang）的是投身社区服务49年的哈姆扎（Hamzah Abdul Mutalib，72岁）。

哈姆扎从1977年开始踊跃参与新加坡回教皈依者协会（Muslim Converts’ Association of Singapore）的志愿活动，并于2008年参与创立家暴庇护所Casa Raudha。

庇护所原本只接收女性和儿童受害者，如今也在探索如何为男性受害者和施暴者提供帮助。哈姆扎说，这是因为家暴并不局限于特定种族、宗教或性别，而是一个需要各方共同应对的问题。

他说：“我希望Casa Raudha不只是庇护所，而是一个传递希望、治愈和推动改变的地方。”

主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈在颁奖礼上致辞时说，年轻一代的回教徒以创新的方式回馈社会，让他深受鼓舞。

扎吉哈说：“如果我们希望（年轻人）能主导我们社区的未来，就必须做好准备，将这份责任托付给他们。这意味着要让他们在决策桌上有一席之地，也要给予他们塑造未来的机会。”