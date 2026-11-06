远程医疗服务平台Doctor Anywhere遭网袭，用户个人资料疑外泄。

Doctor Anywhere集团发文告说，得知有第三方入侵收录用户个人资料的系统后，立即采取行动。公司聘请网安公司安信资讯安全（Ensign InfoSecurity）进行调查。截至10月30日，安信资讯安全已验证公司科技团队部署的安全修复方案，确认系统的安全漏洞已修复。根据调查，所有临床记录不受影响。

Doctor Anywhere指出，已通知个人资料保护委员会，并向警方报案，将全力配合有关部门的调查工作。受影响用户将陆续接到公司或合作伙伴的通知。对于事件可能造成的担忧，公司致以诚挚的歉意。

文告也说，子公司之一的Adept Health是第三方管理机构，与其他机构合作管理企业福利，公司系统因此也收录享有企业福利成员的特定个人资料，公司已通报有关机构。

Doctor Anywhere指出，公司首要任务是确保业务持续，并与受影响的利益相关者保持沟通，以及进一步强化网络安全措施。公司将继续密切监督事态发展，并向受影响者提供最新信息。由于调查在进行中，公司现阶段无法提供其他详情。

客户可通过support@doctoranywhere.com与公司联系。