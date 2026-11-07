以为自己被“绑架”？退役缉毒犬刚到新家时，竟把领养人当成“敌人”，对邮差和邻居反而更加热情。如今，它不仅适应了新生活，还成了家里的“包裹检查员”。

长着一张黑脸，外表看似威风，实际上却温驯可亲，任人抚摸。陈书林（时装设计师，42岁）的家庭今年6月迎来一名特别的新成员——退役警犬Dodger。这只比利时牧羊犬（Belgian Shepherd）曾担任缉毒犬，如今卸下任务，在新家安享退休生活。

陈书林说，Dodger刚到家时，似乎认为是他把自己从熟悉的环境带到陌生的地方，因此对他格外冷淡，甚至把他当成“敌人”。“它对客人、朋友、邮差和邻居都很好，唯独对我特别冷淡。我怎么叫它，它都不过来。”

经过约三个星期的相处，Dodger才慢慢放下戒心，逐渐适应新生活。如今，它已成了陈书林形影不离的伙伴。

陈书林形容，Dodger是个“温柔的大块头”，外表看起来酷酷的，个性却沉稳可亲，也很有纪律，容易适应新环境。不过，只要一拿出球，它马上就会兴奋起来，玩得像个小孩。

陈书林指，只要拿出球，Dodger马上就会兴奋起来，玩得像个小孩。（张俊杰摄）

警犬退役仍不忘“专业”

虽然已经退役，Dodger却没有完全忘记自己的“专业”。每当家里收到包裹，它总会先凑上前仔细嗅闻，检查一番后，再跑到主人床边“汇报”：“检查完毕，可以拆包裹了！”

这其实是陈书林第二次领养退役警犬。他的第一只警犬也是比利时牧羊犬，陪伴他两年半后，于今年2月去世。之后，陈书林再次联系警犬组，希望在整理好心情后，领养另一只退役警犬。他说，自己一直希望为这些曾经执行任务多年的警犬提供安稳的退休生活。

陈书林说，自己一直希望为这些曾经执行任务多年的警犬提供安稳的退休生活。（张俊杰摄）

两只狗虽然同属比利时牧羊犬，体型和个性却有所不同。第一只体重约42公斤，比目前27公斤重的Dodger大得多，个性也比较大胆，Dodger则相对胆小。不过，在陈书林眼中，两只狗都有着孩子般的一面。“它们一旦退休，就像是重拾童年，玩得起劲，吃得起劲。”

陈书林认为，领养退役警犬与养其他狗儿一样，都需要为它们提供规律的生活、足够的陪伴和适当的照顾。不过，由于退役警犬已有一定年纪，领养者也必须特别留意它们的健康状况，定期带它们接受兽医检查。“最重要的是，你有没有足够的时间陪伴它，以及有没有足够的爱给它。”

与狗儿建立关系也需相互了解

在新加坡警察部队服务26年的K9警犬组组长许志鸿警长，曾与多只爆炸物侦察警犬和巡逻犬并肩工作。目前，他的工作搭档是4岁的德国牧羊犬Jango。（张俊杰摄）

在新加坡警察部队服务26年的K9警犬组组长许志鸿警长，曾与多只爆炸物侦察警犬和巡逻犬并肩工作。他忆述，刚加入警犬组时，曾被负责训练的第一只警犬咬伤，一度害怕上班时见到它。后来，他逐渐了解狗狗过去与人类相处时的不愉快经历，以及可能触发其攻击行为的因素，才慢慢学会与它建立信任，也体会到与警犬相处需要耐心和理解。

如今，许志鸿的工作搭档是4岁的德国牧羊犬Jango。德国牧羊犬常被公众视为具有攻击性的犬种。他说，巡逻时，甚至有人会用福建话喊“狼狗来了”。不过，在他眼中，Jango其实十分温驯，也很亲近人，有时还会露出无辜的眼神，向他撒娇讨零食。

许志鸿说，他的搭档Jango十分温驯，也很亲近人类，有时还会露出无辜的眼神，向他撒娇讨零食。（张俊杰摄）

许志鸿认为，每只狗都有不同个性，与它们建立关系就像养育孩子一样，需要时间互相了解彼此的性格和行为习惯，才能逐渐建立默契。

看到曾经并肩工作的警犬在退役后找到合适的家庭，许志鸿感到很欣慰。他希望这些警犬卸下工作职责后，也能享有安稳、自在的退休生活。他也提醒，德国牧羊犬等大型犬需要足够的活动空间和运动量，因此领养者必须具备合适的居住环境，要有能力满足它们的运动和照顾需求。有兴趣的公众可先与警犬见面、互动，了解彼此是否适合。