持利器伤人后开车逃逸，被警方追捕时不仅闯红灯，还撞上另一辆车，导致自己驾驶的车翻覆。涉事33岁男子将在持危险武器伤人和未能提供呼气样本两项罪名下，于星期六（11月7日）被控。

新加坡警察部队星期六发文告说，警方于星期五（6日）晚上约8时35分接获通报，指里峇峇利路（River Valley Road）一带发生袭击案。

初步调查显示，一名33岁男子持利器袭击一名34岁男子。伤者受伤后，在清醒的情况下送院。男子干案后开车逃离现场。

文告指出，事发近四小时后，正在德申宋路（Tessensohn Road）巡逻的警员于隔天凌晨零时零5分发现涉事车辆，并指示驾驶员停车。岂料，男子不但没有遵从指示，反而加速驶离，警员随即展开追逐。

根据目击公众在TikTok分享的视频，现场有数辆警车追逐，警笛声不断。涉事男子在逃逸过程中闯红灯，在跑马埔路（Race Course Road）和柏芝路（Birch Road）的交界处直行驶过十字路口，撞上一辆正按绿灯横向行驶的白色汽车。

涉事车辆撞击后受冲击力影响翻覆，“四轮朝天”停在马路中央的分界堤。

警方说，被撞车辆的36岁男驾驶者，以及两名分别为26岁和42岁的女乘客，均在意识清醒的情况下送院。涉事33岁男子则当场被捕，同样在清醒的状态下送院。

他将因抵触持危险武器伤人和未能提供呼气样本两项罪名，于星期六被控上庭。

根据《刑事法典》第324条，持危险武器伤人罪名一旦成立，可被判处最长七年监禁、罚款、鞭刑，或上述刑罚的任一组合。

根据《道路交通法》，未能提供呼气样本罪名一旦成立，可被判罚款最高5000元，或监禁最长六个月。

警方强调，绝不容忍这类暴力行为，并会对公然藐视法律者采取行动。警方也提醒所有驾驶者遵从警员的指示、遵守交通规则，以保障所有道路使用者的安全。