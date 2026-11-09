今年第五次千万多多星期一晚开彩，近1220万元的第一组奖金由两注平分，每份分得609万9279元。

根据新加坡博彩公司的官方网站，星期一（11月9日）晚上9时30分摇珠开彩的多多中奖号码是5、27、29、38、40和43，额外号码则是4。

本期多多的第一组预估奖金，早前因为连续三期无人测中而累积超过1000万元的流程奖金，一早便吸引许多公众在全岛投注站下注。

两注均为网络投注户头

网站显示，在公众踊跃下注的情况下，第一组奖金在开彩前累积到1219万8558元。赢得第一组奖金的两注都是通过网络投注户头，分别以普通快速下注法（QuickPick Ordinary）和系统7快速下注法（QuickPick System 7 Entry）下注。

根据多多博彩规定，第一组奖金在连续三期没人中奖的情况下，到第四期将以流程方式送出，若第一组没人中奖，累积奖金就下放到第二组，以此类推。

共有12注平分第二组奖金，每注赢得11万5990元。

这是新加坡博彩公司今年第五次送出千万多多大奖，也是自7月13日送出千万大奖以来，时隔近四个月后再次迎来的千万多多。

今年五次千万多多的开彩日期和第一组奖金数额：