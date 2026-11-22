【采取行动•对抗骗局系列】

接到自称警察的来电时，该如何分辨真假？

今年4月，67岁的高级运营主管约翰逊就碰上了这个难题。他接获一通拨打至他住家的电话，来电男子自称是新加坡警察部队的警员。出于隐私原因，约翰逊婉拒透露姓氏。

对方说，警方在调查一宗海外洗钱案时，发现了约翰逊的银行户头资料。

约翰逊首先想到的，是自己去年下半年曾前往印度和马来西亚——个人资料难道在那时候外泄了？

但转念一想，他觉得不对劲。约翰逊的朋友之前提醒过他，要小心这类诈骗电话。身为本地人的他也留意到，对方的口音听起来像外国人。

约翰逊挂断了电话。他说，平时自己比较常用手机而非家里的固定电话。“如果对方真的是警察，肯定会用其他方式联系我。”

话虽如此，他心里还是七上八下。“我一直在想，自己是不是真的惹上了麻烦。”

统一号码辨真假

警方反诈骗公共教育办事处助理主任郑元祺警监说，今年11月2日起，新加坡警察部队统一使用“6000 0999”作为显示来电的号码。

他说，这是为了让公众更容易分辨真警员和冒充者。

每次来电后，无论公众有没有接听，都会收到一则由“gov.sg”发出的短信。

短信会说明联系警方的方式，一般也会列出警员姓名和回电号码。短信以机构全称开头，结尾注明这是政府发出的自动信息。

郑元祺表示，这个号码仅供警方拨打电话，不会通过WhatsApp或Telegram等通讯平台联系公众。

新加坡警察部队是第一个启用统一来电显示号码的政府机构，其他机构预计也会陆续跟进。

这项计划由警方、数码发展及新闻部、隶属政府科技局的开源科技部，以及资讯通信媒体发展局联合推出。

在此之前，政府已在2024年推出“gov.sg”短信发送者身份，以及24小时ScamShield援助热线1799。

警方数据显示，今年1月至9月，冒充新加坡政府官员的诈骗案至少有3230起，损失金额至少达1亿4250万元。

其中，冒充警察的情况最普遍，至少有1310起，损失金额达5330万元。

郑元祺说，当局已采取措施，降低这个号码被伪造的风险，防止诈骗分子用假的来电显示掩饰电话或短信的真正来源。

这是在现有的电信防护措施之上再加一层保障。现有措施包括：

阻挡从境外拨入、伪装成警方号码的来电，例如“+65 6000 0999”；

防止“6000 0999”和“gov.sg”在WhatsApp和Telegram等通讯平台上遭冒用。

假官员，真骗局

不过，这些措施无法完全杜绝冒充政府官员的诈骗案。郑元祺提醒公众，诈骗分子仍可能以其他方式假扮警察，例如通过通讯应用打电话。

他说，诈骗分子会用各种手法取信于人，再向受害者施压，例如：

假扮知名公司或金融机构职员，声称受害者户头出现未经授权的交易，或个人资料被盗用，接着把电话“转接”给另一名假扮政府官员的同伙，让人以为事情已上报当局，一切按程序处理。

搬出官方职衔和真实官员的个人资料，甚至出示伪造的逮捕令或穿上假制服，利用人们对权威的信任和服从心理。

指控受害者涉及洗钱等严重罪行，威胁要逮捕他们，或声称只要付钱就能免受法律制裁。恐慌和紧迫感让受害者往往来不及停下来思考、质问来电人身份与核实说法，只求尽快处理麻烦，选择听命行事。

声称案件调查必须保密，指示受害者不得向任何人透露，阻止他们向家人、银行或当局求证，避免骗局遭到拆穿。

除了银行转账，诈骗分子也可能要求受害者把钱换成加密货币，或以“调查”为由，要求他们交出现金、金条和其他贵重物品。

郑元祺呼吁公众，一旦有疑虑就挂断电话，再通过官方渠道自行查证。

约翰逊正是这么做的。挂断电话给了他冷静思考的时间。

他说：“现在如果有人打来自称是警察，来电号码却不是那个统一号码，我就会直接挂断，心里也踏实。”

【本系列由新加坡警察部队与全国罪案防范理事会呈献】