黄泳强一只手扶着墙，在他住的四房式组屋里一步一步慢慢挪动。

2025年6月，他的脚踝严重扭伤，接下来整整两个星期，日常琐事都成了煎熬。

61岁的黄泳强是退休人士，单身，家里养了四只猫、一只狗和两只鸟。他每天要打扫两次屋子、喂宠物，再收拾它们留下的“残局”。

平时这个过程只需一个小时，但脚受伤后却得花上两个小时。“一做完，我就累得需要躺下休息。”

他回忆说，年轻时扭伤脚，痛一两天就没事了，这次却拖了两个多星期才彻底痊愈。这样缓慢的复原速度让他感到不安，觉得是自己老了。

对此，杜克—国大医学院心血管与代谢疾病研究项目主任王义斌教授表示，事情可能没那么简单。

他指出，身体从跌倒、受伤或感染中恢复所需时间变长，说明身体已出现衰弱迹象，或可能正处于“衰弱前期”。

他解释，衰弱是一种身体状态：面对疾病、受伤或压力时，身体的应对和复原能力都会下降。黄泳强和许多人一样，把这些迹象当作是衰老过程中不可避免的。

一项针对800多名新加坡50岁及以上的人士和看护者的调查显示，73%的受访者认为，衰弱是随着年龄增长必经、无法避免的现象。

该调查由新报业媒体与护联局（AIC）联合委托，受访者来自独立市场研究机构凯度的全球受众者网络（Kantar Profiles Audience Network），调查于今年8月至9月进行。

72%受访者认为，衰弱大约从60岁开始。对此，王教授指出：“其实，我们身体的许多机能早在30岁就开始衰退了。”

“肌”不可失

一提到衰弱，多数人想到的是走路不稳。但杜克—国大医学院心血管与代谢疾病研究项目主任王义斌教授表示，衰弱主要表现在三个方面：

生理上：肌肉量和力量下降、行动越来越吃力

身体机能上：更容易生病，病后康复时间更长

认知与心理上：记忆力、思维能力、情绪，及抗压能力变弱

王教授目前领导“肌少症诊断与治疗的机制研究与临床革新”（简称MAGNET）的研究计划。该项目于2025年启动，获新加坡国家研究基金会资助，总额1000万元，专门研究因年龄和疾病引起的肌肉流失，即肌少症。

那么，该如何预防衰弱？方法之一，是通过适当训练来增加肌肉量和力量。

王教授解释，以重量计算，肌肉是人体最大的器官，与许多器官的运作和新陈代谢都息息相关。肌肉能够储存能量和氨基酸等身体所需的原料，并在需要时释放出来。肌肉也会向其他器官发送荷尔蒙信号，让身体各系统保持平衡。

年长者一旦患上肌少症，会更容易患上肥胖症、糖尿病和心脏病等，免疫系统和大脑健康的衰退速度也可能加快。

有心更有活力

保持活跃是抵御衰弱的最佳方法之一，63岁的何美美就把运动融入了生活。

每逢星期二早上9点，她都会前往巴西班让果菜批发中心，与一群义工会合，开始她口中的每周“锻炼”。

每次当值的义工通常有10到15人。他们系着红色围裙，推着两米长的手推车，在占地15万2488平方米、约21个足球场大的批发中心里快步穿梭。只见何美美轻轻松松，就把一箱18公斤的香蕉搬上推车。

何美美和伙伴是非营利志愿组织“填补冰箱”（Fridge Restock Community SG，简称FRC）的食物拯救队成员，专门回收未售出的蔬果，再转送给有需要的人。义工们一个摊位接一个摊位地问，看批发商有没有准备丢弃的蔬果可以让他们带走。

何美美在FRC当义工快三年了。每次活动大约持续四小时，结束时，她说：“我往往已经走了快8000步。”

育有两名30多岁子女的何美美，参与的公益活动远不止这一项。

约三十年前，第一个孩子出生后，她辞去了朝九晚五的工作，转行当房地产经纪。灵活的工作时间让她能够抽身去当义工。对她而言，当义工是回馈社会，也是在“有意义地保持活跃”。

过去约15年，何美美不定期地为关爱社区服务协会开货车，收集捐款罐。今年三月起，她也在社会服务机构狮子乐龄之友协会当义工，探访独居年长者，关心他们的健康和生活。

不当义工时，她会到女儿家帮忙照顾九个月大的外孙。她说，抱着10公斤重的外孙，和他在地上起起坐坐，也有助于锻炼自己的臂力。

此外，19年来，何美美和她63岁的丈夫每星期都会一起上交际舞课。她也会通过保健促进局的“健康365”（Healthy 365）应用，报名参加住家附近的户外尊巴舞课。

“健康365”于2015年推出，起初只是计步应用，如今已增添饮食记录、运动追踪、以及预订免费社区运动课和活动等功能。

何美美说：“一旦坐着什么都不做，肌肉就会慢慢流失。”

有伴更有动力

持有这种观点的，不只是何美美。调查显示，缺乏运动是受访者最常提到的衰弱的原因，占55%。

根据联合国定义，新加坡目前已经进入超老龄化社会，65岁及以上的公民占总数超过五分之一。

对此，护联局（AIC）活跃乐龄署总监苏瑞萍说：“帮助年长者尽可能长久地保持健康、独立和活跃，已越来越重要。”

她指出，衰弱并非不可避免。研究证明，通过规律的运动、均衡的饮食和维持社交联系，能帮助延缓衰弱。

然而，只有少数人会把衰弱和缺乏社交联系起来。同一项调查中，只有23%的受访者把衰弱与孤独或社交孤立挂钩，认为孤立会导致衰弱的受访者只有11%。

对58岁的学前教师普尔巴·帕尔来说，运动不仅是为了健身，也是维系友谊的方式。

她每周都会抽两个下班后的时间和几个朋友聚一聚，有时通过“健康365”应用报名参加购物中心里的社区舞蹈课，有时则沿着公园连道散步，边走边聊。

她说：“下班后有时真的很累，不想去健身房。但大家一起运动，就能互相鼓励。”

每天晚餐后，她还会花20到30分钟遛她的喜乐蒂牧羊犬。

帕尔认为，这是一种全方位的乐龄之道。她说：“这不仅仅是为了健康。当你保持心情愉快、生活充实，压力就会更小。”

此外，她也很注意饮食，确保从鸡蛋、豆腐、扁豆和印度奶酪中摄取足够的蛋白质。

苏瑞萍也提到，心态至关重要。她说：“当人们了解衰弱并非不可避免时，他们就有可能更加积极地去管理自己的健康，并尽早寻求支持。”

每周去健身房进行力量训练三到四次的黄泳强也认同这一点。

他保持强健的理由很简单。每个星期六，他都会和姐妹们吃早午餐。“我想继续照顾我的宠物，也想和家人一起出门。”

黄泳强每周到非营利组织关爱之家瘾症康复与教育中心（WE CARE Community Services）当义工。他说： “这让我感到自己仍在回馈社会，感到自己依然是个有用的人。”

“当人们了解衰弱并非不可避免时，他们就有可能更加积极地去管理自己的健康，并尽早寻求支持。”——护联局活跃乐龄署总监苏瑞萍

“洞察先机·智绘趋势”是新报业媒体推出的内容系列，以数据与分析为基础，结合深度观察与专家观点，探讨塑造社会的关键课题。

【本文由护联局呈献】