旅居海外多年后，四名新加坡人带着新视角重返熟悉的土地，并找到了敢于冒险、打破常规和探索不同的人生道路的勇气。

林恺宁26岁那年，曾被一名韩国资深同事称赞是他共事过最出色的人力资源业务伙伴。然而，这名同仁却认为另一名和她同龄的同事“太年轻”了，当时他并不知道恺宁的实际年龄。

这个矛盾让她意识到，先入为主的观念是多么容易限制一个人的潜能。在层级分明的首尔职场，看到一名越南同事坦率发表己见，激励了林恺宁表达自己的想法，让她展现出更自信的一面。

对蔡安妮而言，在美国哈佛大学求学、随后就职于黑石集团和General Catalyst等投资公司所积累的经验，不仅开拓了她的视野，也激起她放眼世界的雄心和承担风险的意愿。

赖俊旭吸收了硅谷浓厚的创业活力，杜承尧则在世界另一端的日本花了数年时间磨练传统制鞋技艺。

海外积累的经验让他们看到了更多可能，但他们最终还是选择回国。有的为了更接近家人，另一些则看重新加坡的工作文化、机会和相较于其他地方更稳定的环境。

蔡安妮和杜承尧希望陪伴家人；林恺宁一直把派驻韩国视为是暂时的；赖俊旭则想让孩子在新加坡长大。回国意味着有所取舍，但他们对这里的机会充满信心和期待，也相信能与本地人才和专业人士合作，并依托现有的政策和制度，因此对前景感到乐观。

赖俊旭坦言，硅谷的机会更多，尤其是在人工智能方面，而杜承尧则发现，新加坡缺乏支持传统制鞋技艺的供应商和专业工匠。不过，和另外两人一样，他们也在这里找到了开创自己事业的机会，得以挥洒热忱，改善人们的生活，并以自己的方式，为新加坡在时代变迁中的发展出一份力。只是，新加坡同样面对科技变革和地缘政治动荡的冲击，这条路并不好走。

四人一致同意，新加坡良好的治安、高效的制度、可靠的基础设施以及人脉网络，为他们放手一搏提供了坚实的基础。

让经验得以发挥价值

派驻首尔重塑了林恺宁对成功与年龄的固有观念，让她学会自信发声、勇于突破自我局限。（受访者提供）

派驻首尔不仅改变了林恺宁对金钱与成功的看法，也让她重新思考人们对年龄与能力的固有观念。学会自信表达和挑战自身局限的她，回到了新加坡，希望能帮助那些在职涯中期感到迷茫、难以开启人生新篇章的专业人士。

她相信，年纪渐长不代表做出贡献的机会就应该相应减少。2023年，她在新加坡共同创立了社会组织The Courage Chapter。

目前，该组织旗下拥有约1500名专业人士，并成功为超过100名40岁及以上的专业人士、经理、执行人员与技师（PMET）配对工作和项目。

最初，林恺宁以为只需通过游说的方式，雇主就会愿意聘请资深员工。不过，她很快意识到这并不足够，求职者必须能充分展现自己的能力，而企业也须跳脱传统职位描述的框架。

该组织从劳资两方面切入，帮助雇主打造灵活、基于技能的职位，来取代以应聘者年龄或传统职业道路为主的遴选模式。

通过保诚保险的PRUPrime计划，专业人士能够就自身技能获聘，而不是与特定职位绑定。公司需借助他们的专业知识，并在项目调度的间歇期提供一笔固定报酬。截至2026年5月，已有超过20名组织会员以这样的形式获聘。

另一个途径是在社会服务领域提供为期三个月的试用工作机会。熟悉企业职能的专业人士有望利用他们在业务开发和财政等方面的现有技能，助力慈善组织。同时，雇主会评估他们是否适任，再决定要不要将职位转正。

40多岁的陈美仪离开制药行业一年多后，参加了PRUPrime试点计划。她说，这段经历让她明白，职业中断和年龄歧视并不能抹去她的能力和经验。

“我从不怀疑自己能有所贡献，我需要的只是一个证明自己的机会。这个计划给了我这样的机会，让我能在不同于以往的行业和岗位上发挥所长。这证明了可转移的技能和经验依然很有价值。”

除了协助就业，林恺宁也为已工作数十年、为家人拼搏的专业人士举办自我重塑工作坊，协助他们思考人生下一阶段如何才能获得满足感。

她也鼓励他们主动成为“创造者”，大胆尝试利用人工智能工具创建自己的作品集，并积极拓展人脉网络，而不是被动等待职位空缺。

学习不让思维受限

赖俊旭当年放弃硅谷优渥前景回新组织家庭，并在家人支持与安稳环境下勇敢创业。（档案照）

赖俊旭清楚知道，回国意味着他放弃硅谷更优渥的职业与收入机会。但他和妻子希望能在新加坡组织家庭，毕竟自己的父母住在这里，妻子也在这里工作。

今年39岁、已育有四名孩子的赖俊旭说：“我很喜欢在美国生活，但那里不是我的家。”

新加坡良好的治安、便利的医疗服务，加上家人在身边的支持，让他在创业时敢于承担更高的风险。他说：“我希望给家人打下稳固的基础。”

多年的海外历练，让他更敢于尝试和承担风险。赖俊旭在斯坦福大学时，看到一名热爱诗歌朗诵的学生会在校园各处表演。身边也有人义无反顾地追求自己的兴趣。这冲击了他一向务实的观念。

毕业后，无论是在美国科技企业Dropbox和来福车（Lyft）任职时期，又或是转投新加坡投资平台智安投（Endowus）后，他的创业精神一直没有改变。之后，他创立了金融科技公司Acme Technology，这是一家协助企业将金融系统和银行进行对接、实现支付自动化的公司。

“我很喜欢在美国生活，但那里不是我的家。”——Acme Technology创办人赖俊旭

他认为，新加坡对本土企业家和初创公司来说，已成为更有发展前景的地方。

新加坡拥有深厚的金融业基础与专业优势，是值得信赖的商业枢纽，也能吸纳区域人才。这些优势都为本地企业提供了参与国际竞争的机会，尤其是在人工智能让新产品开发变得更容易的今天。

公司目前拥有约10名员工，也招募区域人才，包括越南的工程师和印度尼西亚的运营人员。他认为这些区域人才的能力常被低估。

除了发展自己的企业，赖俊旭也希望创造优质的科技工作机会，并打造足以媲美海外顶尖企业的公司文化。

他说：“我希望创造一些让人每天都期待来上班的工作。”

让手艺得以延续

从伦敦经济系跨界赴日本学艺，杜承尧在去年回新设立手工制鞋工作室。（受访者提供）

从一名在伦敦攻读经济学的学生，到在日本学艺成为定制鞋师傅，杜承尧选择的职业道路，和传统完全沾不上边。

35岁的他在2025年回到新加坡，并成立了一间工作室，为旗下手工鞋品牌Fumu制作鞋子。该品牌主打可修复的手工鞋。

他认为，这类小众生意在本地有发展空间，因为来访的日本鞋匠在这里已经有一批忠实顾客。回国的其他好处则更直接。例如，2020年他在新加坡一家酒店隔离期间，两周内就完成了公司注册和银行开户，这在日本要困难得多。

在这里，朋友和创业伙伴组成的人脉圈也给了他支持。他说：“在这里，事情真的能办成。”

不过，要在本地发展制鞋业就难得多。由于供应商和受过训练的工匠有限，杜承尧只能进口材料，并独自包办工作。

但这并没有阻止他开班授课，他也希望提供更多的实践体验的机会。珠绣老师江安琪（Angeline Kong）的学生曾找上他，询问如何将他们精细的串珠设计制成娘惹拖鞋成品。

杜承尧有意向目前制作娘惹拖鞋的资深鞋匠宋国忠讨教手艺，希望把这门传统制鞋技艺继续传承下去。

在人工智能领域开辟新赛道

疫情期间看中新加坡稳定开放与利商优势而回流的蔡安妮，如今执掌人工智能初创公司。（受访者提供）

在冠病疫情期间回国的蔡安妮当时没有一个明确的十年规划。但她认为新加坡的稳定、开放和营商便利，对有志于走向全球的企业来说都是优势。

现在的她是人工智能初创公司Zima Labs的负责人。公司创建的是她称为“企业大脑”的人工智能系统，这是一个有望把散落在企业或机构各个角落的知识善加利用的工具。

公司与新加坡国立大学共同开发了研究商业化平台Nova，让机构省略历时数周的人工作业，并迅速在数分钟内评估专利、识别潜在的授权对象并提供合作建议。

蔡安妮分享道：“我更长远的目标，是降低应用人工智能的门槛与风险，让传统行业和规模较小的机构也能从中受惠，而不只是科技巨头。”

“新加坡的稳定性正是进行大胆尝试、试错冒险的利好条件。”———Zima Labs联合创办人蔡安妮

为降低门槛，公司正研发一种轻量级、即插即用的数据适配器，让机构不必改变现有系统，即可凭借历史数据测试人工智能应用。她和公司的联合创办人也在编写实用指南，以协助机构迈出第一步。

联合创办人负责主导技术架构，蔡安妮则专注于将企业痛点与合适的人工智能方案对接。

她说：“我的强项是‘转译’。”无论是在为有意革新传统产业的企业家提供咨询，还是在为本地创办人对接自己的海外风投网络，这个强项都能派上用场。

蔡安妮认为，新加坡的机遇在于将人工智能应用于解决实际问题，再凭借完善的数码基础设施和连接东西方商界的桥梁优势，进一步拓展国际市场。

除了人工智能，她也看好可持续发展与健康长寿领域的潜力。新加坡可以利用自身在水资源、城市发展和应对人口老龄化方面的经验，为全球市场打造解决方案。

然而，这将取决于吸引和创造合适的就业机会，单靠量是不足够的。她认为，增加产品、工程与设计的岗位，将有助于培育未来的创业者。

她说：“新加坡的稳定性正是进行大胆尝试、试错冒险的利好条件。”

随着人工智能重塑传统的职业道路，她希望创业能成为主流的职业选择。

如今，四人各自追寻的可能性，或许只是小小的起步，却指向更大的愿景：在这样的新加坡，人们能运用不同专长，以不同方式取得成功；经验无论在哪个年龄都受到珍视；创意也有成长的空间。

新加坡继续向前迈进时，它最大的优势不只是已经建立的稳固基础，更在于国人勇于这个基础之上创造什么。

本文作者曾任《海峡时报》财经组记者。

本文首刊于《海峡时报》。本文属于新报业媒体与国防部全面防卫与联系署（Nexus）特别合作的国民教育系列，旨在聚焦国家课题。全面防卫与联系署是负责推动新加坡国民教育与全面防卫的机构。