不敌太阳戴维斯伤退 湖人赔了夫人又折兵

湖人主将戴维斯在第二节拉伤腹股沟被迫离场，预料将至少缺阵一周。少了戴维斯，主场作战的湖人不敌太阳，双方目前在这个七战四胜制的系列赛中，以2比2的总比分打成平手。

（洛杉矶综合电）上届总冠军洛杉矶湖人（LA Lakers）昨天赔了夫人又折兵，不但在美国职业篮球赛（NBA）季后赛首圈第四场战役不敌菲尼克斯太阳（Phoenix Suns），还损失了主将戴维斯（Davis）。

戴维斯在第二节比赛拉伤左腹股沟被迫离场，只打了19分钟，拿下6分、4个篮板和3次助攻。在前两场比赛中，这名全明星大前锋都夺得34分，是湖人得分最高的球员，助球队取得二连胜。

少了戴维斯，湖人当家球星詹姆斯（James）孤掌难鸣，尽管砍下25分和12个篮板，但湖人仍在主场以92比100败下阵来。

双方目前在这个七战四胜制的系列赛中，以2比2的总比分打成平手。

根据专家分析，戴维斯就算是最轻微的一级拉伤，也要休养7到10天，因此星期四上午（新加坡时间）的第五场战役应该没有上阵的可能。

对此，詹姆斯赛后说：“我的两个肩膀是要承载球队取得成功的重任的，所以就算再增加多一些负担，也不会有任何问题，我已准备好接受挑战。球队这一整个赛季就像坐过山车一样，一直面对伤病的问题。不过，我会继续锻炼好自己的身体，确保脚踝不会再次受伤。”

湖人主帅沃格尔（Vogel）则说：“戴维斯在赛前就告诉我他的膝盖红肿，但他不可能不参加这场比赛。现在他又拉伤腹股沟，对球队来说是沉重的打击，我们只希望他能尽早康复。”

肩膀有伤的太阳老将保罗（Paul）带伤上阵，拿下18分和9次助攻。在前三仗状态低迷的克劳德（Crowder）终于打出水平，进账17分，为球队的胜利做出贡献。

太阳主教练蒙蒂·威廉姆斯（Monty Williams）说：“我原本打算让保罗休战，但他求我让他上阵。他跟我说，‘教练，让我首发上场，如果你觉得我不像平常的自己，才把我调出来。’我必须相信自己的球员，尤其是像保罗这样有经验的球员。”

在另一场西岸首圈第四场战役中，洛杉矶快艇（LA Clippers）以106比81大胜达拉斯小牛（Dallas Mavericks），在客场连胜两场，将这个系列赛的总比分追平至2比2。

东岸方面，布鲁克林网（Brooklyn Nets）凭着三巨头合力砍下104分，以141比126轻取波士顿凯尔特人（Boston Celtics），目前以3比1的总比分领先。

杜兰特（Durant）夺得42分，欧文（Irving）和哈登（Harden）分别贡献39分和23分，使网队在客场轻松获胜。

亚特兰大鹰（Atlanta Hawks）则以113比96战胜纽约尼克斯（New York Knicks），同样以3比1的总比分领先。