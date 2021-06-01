本泽马重返法国队 欧锦赛与姆巴佩搭档让人期待

（巴黎路透电）被法国国家队“抛弃”了六年后突然被要回，本泽马（Benzema）的心情肯定是五味杂陈，但这名西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）球星却已下定决心忘掉过去，专注于带领“高卢雄鸡”法国队在来临的欧洲足球锦标赛上夺冠。

法国队在上届欧锦赛闯入决赛，但最终以一球不敌葡萄牙失冠。尽管他们在两年后夺得了含金量更高的世界杯冠军，但那毕竟没有本泽马的份。

本泽马在皇马得奖无数，虽然他也在2007年至2015年间为法国国家队出战了81场比赛，并攻入27球，但法国队在那期间却没有太大的成就，所以对于现年33岁的本泽马来说，这或许是他为国家争光的最后时机。

本泽马是因为卷入国家队前队友瓦尔布埃纳（Valbuena）在2015年的不雅视频勒索案而被逐出法国国家队。

在落选法国队的2016年欧锦赛名单后，本泽马更一度炮轰法国队主帅德尚（Deschamps）是个种族主义者，此言一出使得德尚遭到了舆论和民众的批评，两人的关系也因此降至冰点。

2018年世界杯，本泽马依然遭德尚漠视，但令人惊讶的是，本泽马的名字却突然出现在德尚在上个月中公布的法国队欧锦赛名单中。

对此，本泽马在昨天（5月31日）受访时说：“事情已经发生了，当中肯定有后悔的地方，但我们已不能回头，只能试着改变。”

“现在最重要的是在场上发生的事情……我非常专注于比赛，会试着在场上发挥出最强实力。”

本泽马将在来临的欧锦赛与当今足坛最具价值年轻球员姆巴佩（Mbappe）一起统领法国队的锋线。年仅22岁的姆巴佩在上届世界杯大放异彩，是法国队能历史上第二次捧起世界杯的大功臣，本泽马则自“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）于2018年离开皇马后状态回勇，近三个赛季为球队横扫87球入账，其与姆巴佩在本届欧锦赛的搭档无疑令人期待。

本泽马与姆巴佩相差11岁，两人从未一起踢过比赛，但本泽马却透露，两人已开始一起训练，并大赞对方是个非常好的球员。

他说：“我不喜欢比较。姆巴佩还是个很年轻的球员，他是个奇才。”

“我已经开始和他一起训练了。他的跑动非常灵活，速度很快，射门技术也很好，是一名非常非常好的球员。”

法国在本届欧锦赛被列入“死亡F组”，同组的另外三队是上届冠军葡萄牙、2014年世界杯冠军德国及占有主场之利的匈牙利。