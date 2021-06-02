（马德里综合电）西班牙甲级联赛豪门巴塞罗那（Barcelona）证实，阿根廷球星阿圭罗（Aguero）在与英格兰超级联赛冠军曼市（Manchester City）约满后，将在下个月1日正式加盟球队。

西甲联赛对阿圭罗而言并不陌生，他在2011年加盟曼市之前，效力于本赛季的西甲冠军体育马德里（Atletico Madrid）。加盟曼市后，这名阿根廷球星凭借优异的表现在英超赛场占据一席之地，并且以260个进球，成为曼市队史上进球最多的球员。

将在今天庆祝33岁生日的阿圭罗说：“我们大家都知道，巴塞罗那是世界上最好的球队。”

“加盟这支球队，并协助他们完成一些成就是个很好的决定。这是我迈开的另一步，我很高兴。我希望在这个球会，我能有更多的贡献。”

“首先我要做的是争取出赛机会，尽可能为球队作出贡献。我们是个团队，我会尽我最大的努力。希望到了赛季末期，我们能在多项重要比赛上争取到角逐冠军的机会。”

据巴塞罗那透露，阿圭罗将与球队签订两年的合约，解约金高达1亿欧元（约1亿6100万新元）。

在拉波尔塔（Laporta）成为巴塞罗那的新会长后，他的首要目标是留住队里的另一名阿根廷球星梅西（Messi），这次签下阿圭罗，被视为是加大留住梅西的筹码，梅西与阿圭罗两人同是阿根廷国家队成员，私下交情不错。

另外，拉波尔塔除了要留住梅西，也希望在现有阵容的基础上进行强化，阿圭罗只是球队这个夏季转会窗口的第一个引援，接下来相信巴塞罗那会拉拢更多球星加盟。根据西班牙媒体的报道，巴塞罗那也有意签下阿圭罗的曼市战友加西亚（Garcia），荷兰双杰德派（Depay）与韦纳尔杜姆（Wijnaldum）也在球队的引援视角内。