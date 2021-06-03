网队晋级 湖人拓荒者命悬一线 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月3日 5:00 AM 少了最佳帮手戴维斯助阵，湖人球星詹姆斯（23号）独木难支。（今日美国） 字体大小: 小 中 大 美国职业篮球赛（NBA）季后赛首圈昨天结束了三场第五场战役，布鲁克林网（Brooklyn Nets）顺利晋级，洛杉矶湖人（LA Lakers）和波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers）则命悬一线，濒临淘汰边缘。面对菲尼克斯太阳（Phoenix Suns），湖人此役缺少了主力大前锋戴维斯（Davis），詹姆斯（James）只能独挑大梁。然而，湖人在半场结束时就已落后30分，最终在客场以85比115惨败，太阳以3比2的总比分领先，再胜一场就能进军西岸半决赛。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 美国 迈阿密热浪 洛杉矶湖人 波士顿凯尔特人 菲尼克斯太阳 杜兰特 欧文 哈登 丹佛金块 布鲁克林网 波特兰拓荒者 利拉德 三狮军团欧锦赛26人名单出炉 阿诺德留队林加德落选 皇马再次聘请 安切洛蒂担任主帅