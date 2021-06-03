网队晋级 湖人拓荒者命悬一线

美国职业篮球赛（NBA）季后赛首圈昨天结束了三场第五场战役，布鲁克林网（Brooklyn Nets）顺利晋级，洛杉矶湖人（LA Lakers）和波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers）则命悬一线，濒临淘汰边缘。

面对菲尼克斯太阳（Phoenix Suns），湖人此役缺少了主力大前锋戴维斯（Davis），詹姆斯（James）只能独挑大梁。然而，湖人在半场结束时就已落后30分，最终在客场以85比115惨败，太阳以3比2的总比分领先，再胜一场就能进军西岸半决赛。