三狮军团欧锦赛26人名单出炉 阿诺德留队林加德落选

索思盖特昨天为英格兰队的欧锦赛名单“瘦身”，曾是球队主力的林加德最终不幸落选，曼联锋线小将格林伍德因伤退赛，原本被盛传极有可能落选的利物浦右卫亚历山大·阿诺德则成功留队。

（伦敦综合电）“三狮军团”英格兰队出征本届欧洲足球锦标赛的最后26人名单出炉，之前落选呼声极高的“红军”利物浦（Liverpool）右卫亚历山大—阿诺德（Alexander-Arnold）顺利留队，今年1月从“红魔”曼联（Man Utd）租借到西哈姆（West Ham）后状态大勇的进攻中场林加德（Lingard）则是六名落选球员中，名气最大的一位。

英格兰在上周公布了33人初选名单，由于名单中有多达四名右卫，因此一般相信，主帅索思盖特（Southgate）最终会在这个位置上“开刀”，而外界更是盛传阿诺德会是其中一名被刷出局的球员，但事实是，阿诺德最终与其他三名右卫——目前效力于西甲球队体育马德里（Atletico Madrid）的特里皮尔（Trippier）、曼市（Man City）的沃克（Walker）及“蓝军”切尔西（Chelsea）的里斯·詹姆斯（Reece James）一同留队。

谈到这个决定，索帅说：“他们基本上就是我们最好的26名球员之一，所以才会在名单上。如果我可以挑选第五或第六名右卫，我或许也会这么做。”

“我们在欧锦赛至少会踢九场比赛，而队中已有好些带伤的球员。我很肯定我们在接下来的五个星期会面对一些困难，所以需要适应力强和最专业的球员。这次我们的目标是要至少踢进半决赛，如果无法成为最后四强，我们就算失败。”

说到有伤在身的球员，大家都知道利物浦队长亨德森（Henderson）本季伤病不断，曼联队长马圭尔（Maguire）则因伤缺席了球会的最后几场比赛，但两人最终还是因为丰富的大赛经验被保留下来。

去年9月献出英格兰处子秀的曼联锋线小将格林伍德（Greenwood）原本也进入了初选名单，但曼联却基于对方还没有真正摆脱伤势而将他排除在欧锦赛门外。

至于最终被索帅刷出局的六名球员则分别是林加德，阿斯顿维拉（Aston Villa）前锋沃特金斯（Watkins）、南安普敦（Southampton）中场沃德·普劳斯（Ward-Prowse）、埃弗顿（Everton）后卫戈弗雷（Godfrey）、布赖顿（Brighton）后卫怀特（White）及设联（Sheffield Utd）门将拉姆斯代尔（Ramsdale）。

在这六人当中，林加德无疑是球迷最为熟悉的球员，他自2015年起就是三狮军团的一份子，2018年世界杯赛更是球队的绝对主力，但近年来在曼联表现欠佳而导致他落选了英格兰本届欧锦赛外围赛的名单，直到今年1月被租借到西哈姆后表现亮眼，才重新引起索帅的关注。