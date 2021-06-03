一文了解即将到来的欧锦赛！

因冠病疫情而延后一年举办的欧洲足球锦标赛2020赛事终于要在不到10天后登场，新加坡时间6月12日凌晨开打小组赛，7月12日凌晨踢决赛。

大疫当前的欧锦赛注定和往届的国际足球盛事不同。今年的欧锦赛有何亮点？zaobao.sg带你了解。

欧锦赛小组一览表

首先，为你呈现本届欧锦赛的24支参赛国家和他们的分组结果。

值得一提的是，由于参与主办的国家众多，加上预选赛中异常复杂的分档积分计算方式，本届赛事产生最恐怖“死亡之组”，也就是2018年世界杯冠军“高卢雄鸡”法国，三届欧锦赛得主“日耳曼战车”德国，以及欧锦赛卫冕者，拥有锋线球王“帅罗”克·罗纳尔多（C Ronaldo）坐镇的葡萄牙同处的F组。

除了上述三大传统劲旅，A组的四届世界杯赢家“蓝衫军”意大利；B组的世界排名榜首“欧洲红魔”比利时；D组的现代足球发源地“三狮军团”英格兰；还有E组的传控足球大行家“斗牛士”西班牙也是高手中的高手，各不乏大批支持者力挺，夺魁机会均不可低估。

本届欧锦赛的出线规则和2016年版本的欧锦赛一样，除了每个小组表现最强的前两名队伍，四支表现最佳的第三名队伍也可跻身16强淘汰赛之列。

小组赛程

以下的欧锦赛小组赛程供你收藏。

一届开创许多先例的欧锦赛

这是欧锦赛举办60年以来首次在整个欧洲大陆范围举办赛事，主办城市共有11个，其中包括伦敦、圣彼得堡、巴库、慕尼黑、罗马、阿姆斯特丹、布加勒斯特、布达佩斯、哥本哈根、格拉斯哥和塞维利亚。

本届比赛的两场半决赛和决赛都将在伦敦的温布利体育场举行。

此外，这将是欧锦赛历史上首次使用视频助理裁判（Video Assistant Referees，简称VAR）。VAR在欧锦赛的应用是否会如同英超比赛中引起诸多争议被口诛笔伐值得关注。

疫情导致刚结束的球会赛季赛程被压缩，许多球员因短期内踢了太多球赛面临体能透支和更高的伤病风险。

为了减轻球员身心负担，赛事主办方这次允许参赛队伍登记26名球员，而非以往的23人阵容，以帮助各国球队主帅缓解欧锦赛期间疫情暴发可能引起的人员短缺情况。不过，每场比赛的报名名单仍是23人封顶，即最多每场12名替补。

每个队伍的26人参赛阵容现已敲定，可上欧足联官网查看。

欧足联也放宽比赛规则，允许每个球队在单场比赛中最多换上五名替补球员。

哪里可以观赛？

新电信和星和（StarHub）今年4月宣布与串流平台LiveNow合作，索得欧锦赛51场赛事的转播权。

6月1日之前已经注册的球迷享受到比2016年欧锦赛价格更低的“早鸟”优惠。如今的直播订阅费用已提高至：新电信（93元）、星和（94元）和LiveNow（98元）。

与zaobao.sg一起追赛

报业控股华文媒体集团也将延续2016年欧锦赛的做法，推出网络直播节目《欧MyGoal》。欧锦赛期间每个赛日的中午12时30分，新闻中心数码平台副主任李丽敏和新闻中心数码内容记者叶俊颖轮流主持，并邀请体育组记者做客与主持人一起论球测球。