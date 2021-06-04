阿诺德大腿受伤 可能缺席欧锦赛

（米德尔斯堡法新电）在周三（当地时间，6月2日）1比0战胜奥地利的热身赛中，英格兰右卫亚历山大—阿诺德（Alexander-Arnold）大腿受伤，可能缺席这个月举行的欧锦赛。

在利物浦（Liverpool）效力的亚历山大—阿诺德在下半场时受伤，一瘸一拐地离场。主帅索斯盖特（Southgate）坦言，他非常担心亚历山大—阿诺德不能参加比赛，他们目前正在等待医疗小组对他的伤势评估。索斯盖特说：“我们会看看事情会变得怎样。看到他以这样的方式结束比赛不是一个好兆头。我们必须对他进行评估，我想是大腿受伤了，医疗小组正在评估中。24到48个小时后就能知道更多详情了。我们现在还不知道具体情况。”

亚历山大—阿诺德以良好的健康状态结束这个英超赛季，他是英格兰队大名单中的其中一名右后卫。另外三名右卫分别为特里皮尔（Trippier）、沃克（Walker）和里斯·詹姆斯（Reece James）。

詹姆斯和沃克刚踢完欧洲冠军联赛决赛，目前还没归队，因此索斯盖特派亚历山大—阿诺德首发。

亚历山大—阿诺德在这场比赛表现出色，多次为队友制造机会，但当比赛进入尾声时他在长传后疑似出现拉伤的情况，下场后被工作人员搀扶着走回更衣室。

由于有些球员还未回到球队，所以索斯盖特这次派出一支“实验队”，19岁的阿申纳（Arsenal）边锋萨卡（Saka）表现活跃，他在下半场攻入一球帮助球队获得胜利。

英格兰在欧锦赛的首个对手是克罗地亚，在此之前他们还有一场与罗马尼亚的热身赛。

萨卡赛后受访时说：“这感觉对我来说非常神奇，可能是我职业生涯中最重要的时刻。”

在这场8000名球迷观看的热身赛中，英格兰球员在开球前单膝跪地表示支持“黑人的命也是命”运动时，遭到嘘声。

索斯盖特感到有些震惊，他说：“我确实听到了。这不是我想到的，感觉是不尊重我们的黑人球员，像是在批评他们。有些人认为这只是在表达不同的政治立场，但事实并非如此。我很高兴这些嘘声被掌声淹没了。”