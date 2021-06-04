疫情中摸索前进 全部球场开放球迷入场

2021年欧洲足球锦标赛几经波折，终于进入倒计时时刻。本届欧锦赛原本在2020年举办，因为2019冠状病毒疫情肆虐全球，欧足联优先照顾球队赛事，宣布将欧锦赛延期一年。如今，欧洲疫情已经随着疫苗大规模注射而显著改善，足球界也多少适应了疫情中比赛的新常态。延期一年后的欧锦赛将基本按照原定赛制举行，甚至，全部11座主办球场都会允许观众入场观战。

本届欧锦赛筹备工作一直在按部就班进行。然而冠病疫情从去年2月底开始在欧洲大范围蔓延，在去年3月13日，包括英超、德甲、西甲、意甲和法甲这五大联赛在内的全部欧洲主要足球联赛，以及欧洲冠军联赛、欧洲联赛这两大欧洲球会赛事全部叫停。

各球场开放程度不同

随着球会赛事暂停，在9月前完成2019-20球会赛季成为最迫切任务，国家队参赛的欧锦赛只能让行展期。欧足联去年3月17日通过视频会议的方式，与欧足联成员讨论，并初步提出将欧锦赛推迟一年举行。2020年4月30日，欧足联正式宣布欧锦赛延期。

不仅是时间推迟，随着冠病疫情肆虐，各国都或多或少实施了社交距离和边境管制措施。不仅各国球迷能否追各自球队入境是一大疑问，球场都能允许球迷入座也是一大疑问。欧足联考虑过空场办欧锦赛的可能性，但随着疫情好转，全部球场都会有球迷进场。

本届欧锦赛原有12个主办城市，但西班牙的毕尔巴鄂和爱尔兰的都柏林都迟迟不能提交上座率计划。今年4月23日，欧足联宣布，塞维利亚将替代毕尔巴鄂，举办E组小组赛和16强赛。都柏林则直接退出，主办城市由12座减为11座，俄罗斯圣彼得堡将承担都柏林的主办任务。圣彼得堡也成为11座主办城市中，唯一将举办两个小组比赛的城市，此外圣彼得堡还将举办复赛。

普斯卡什球场拟完全开放

目前来看，全部11个主办球场都将允许球迷入场。从比率上看，开放幅度最小的是慕尼黑的安联球场（Allianz Arena），仅开放20%坐席，允许1万4500名观众入场。绝对人数最少的则是哥本哈根的帕肯体育场（Parken Stadium），这座体育场仅有3万8065个座位，计划开放25%至33%的坐席，至少允许1万1236名观众入场。

11座球场中，10座球场的开放幅度在20%到50%之间。唯有匈牙利首都布达佩斯的普斯卡什体育场（Puskas Arena）计划完全开放。这座球场拥有6万7215个坐席。匈牙利队将在此迎战葡萄牙和法国两大强队，法国和葡萄牙之间的直接对话也会在此举行。

匈牙利足总表示，会有严格的入场规定。外国球迷需要在抵达匈牙利前72个小时接受核酸检测并呈阴性。而匈牙利本地球迷则需要持有免疫证明方能入场。匈牙利全国977万人口中，已经有超过520万人接种了第一剂疫苗，是欧洲疫苗注射率最高的国家之一，其疫情也已经明显好转。根据当地规定，注射第一剂疫苗后即可获得免疫证明，出席各种休闲场所。

伦敦的温布里体育场（Wembley Stadium）是本届欧锦赛的最主要场馆，除英格兰所在的D组小组赛和两场16强战外，这里还将举行本届欧锦赛的最后三场比赛，即两场半决赛和大决赛。温布里体育场在小组赛和16强赛阶段将允许25%坐席，即2万2500名观众入场。而随着英国将在6月21日起完全解封，半决赛和决赛的上座人数有望大幅上升。