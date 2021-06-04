法网 大满贯得主陆续出局 世界第一阿什莉因伤退赛 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月4日 7:11 AM 阿什莉的左大腿缠上厚厚的绷带，比赛进行至一半时左边臀部感到不适选择退赛。（法新社） 字体大小: 小 中 大 法国网球公开赛开赛以来，女单赛场每天都有大满贯冠军得主出局。夺冠热门、世界排名第一的阿什莉昨天退赛，使得上届冠军伊加卫冕的可能性又高了一些。25岁的阿什莉是2019年赛会冠军，由于冠状病毒疫情缘故沉寂一年。今年回归，她在红土赛季打得并不顺遂，在马德里公开赛屈居亚军的一周后，她于意大利公开赛复赛因伤退赛。来到法网，阿什莉与波兰女将马格达·里内特在次圈战至1比6、2比2时因左边臀部不适，不得不退出比赛。她说：“这周感到有点困难，我想是上周末的时候我的左臀部旧伤发作了。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 法国网球公开赛 阿什莉 拓荒者凿不破金块 湖人屈服于太阳 日奥董事成员：奥运已丧失意义