拓荒者凿不破金块 湖人屈服于太阳

美国职业篮球赛

随着菲尼克斯太阳击败洛杉矶湖人、丹佛金块击退波特兰拓荒者，NBA西岸下半区半决赛对阵揭晓，本地时间下周二，太阳与金块的系列对决将拉开战幔。

尽管波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers）拥有美国职业篮球赛（NBA）全联盟最强矛利拉德（Lillard），他们仍然无法摆脱自身防守的缺陷。在与丹佛金块（Denver Nuggets）的季后赛首圈系列赛对决中，拓荒者无法解决金块王牌约基奇（Jokic）的多元进攻及其东欧节奏，最终以2比4的总比分败下阵来。

昨天拓荒者主场一上来手感火热，一度建立双位数领先，但下半场约基奇如定海神针，稳定了金块攻防系统，替补控卫莫里斯（Morris）再次交出季后赛佳作，让金块在第三节尾声吹起反攻的号角。第四节当比赛剩下6分30秒，约基奇投进一记超远程三分，助金块首次反超，此后就不再落后，最终以126比115拿下胜利。

约基奇得36分、8个篮板和6次助攻；波特（Porter）首节狂砍22分，不过后来被守死，全场得26分；莫里斯则创造突破口，贡献22分外加9次助攻。

拓荒者方面，利拉德“仅”得28分，但13次助攻，队友麦科勒姆（McCollum）贡献21分。

两队势均力敌，不过利拉德在第五仗狂飙55分仍输球实在打击拓荒者士气，金块则得益于约基奇的稳定。这也是射手型球队与传统球队的不同，利拉德手风一顺，怎么投怎么进，但球队也有逆风期，表现难免大起大落。

金块靠约基奇在高位挡拆、分球、突破，球路多变，手风不对还有油漆区的把握，这个微差在季后赛对决成了决胜负的关键。

约基奇本系列场均得33分、10.5个篮板；利拉德场均34.3分、10.2次助攻。两大王牌尽了王牌的义务，作为球迷，应当感恩。无奈记者会还是有人要问利拉德未来如何，教练会不会下台之类，真是可恨。

西岸另一场对决则因为洛杉矶湖人（LA Lakers）的伤病问题而少了激情。戴维斯（Davis）昨天带伤上阵，明显跳不动，第一节没打完就收工，让人质疑安排他首发的决定。勒布朗·詹姆斯（Lebron James）独木难支，第四节累得主动举手下场，在替补席上争取喘口气。最终，36岁的詹姆斯遭遇了职业生涯第一次NBA季后赛首圈出局。

上届总冠军湖人总成绩2比4被菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）淘汰。

太阳可说是今年西岸的黑马，常规赛后半程状态似火，最后夺得第二种子席位。老将克里斯·保罗（Chris Paul）让年轻的布克（Booker）、艾顿（Ayton）有了明确的战术思维，加上布克得分能力全联盟数一数二，让这支太阳队能够烫伤任何对手。

昨天太阳以113比100战胜湖人，一度领先29分。布克弹无虚发，砍下47分和11个篮板。保罗本系列赛肩膀受伤，影响得分，但他昨天还是送出12次助攻。

接下来太阳掌握主场优势对决金块。两队都是风格多元的攻击型球队，要更进一步，就必须针对性布局防守，尤其太阳要思考如何守住约基奇，此外也要保护有伤病问题的保罗与艾顿。

已经缺少首发控卫穆雷（Murray）的金块则希望受伤的巴顿（Barton）、多齐尔（Dozier）可以尽快复出，提供不同的战术可能。